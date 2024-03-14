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Каленков: Через початок дії вуглецевого податку Україну чекають мільярдні втрати

14.03.2024 / 16:25
З початком дії європейського вуглецевого податку СВАМ Україну чекають мільярдні втрати, тому потрібно негайно розпочати діалог з Єврокомісією щодо відтермінування цього податку для України та залучення інвестицій для модернізації виробництва.

Про це розповів президент "Укрметалургпрому" Олександр Каленков, пише delo.ua з посиланням на РБК-Україна.

За його словами, ризики інвестицій в Україну досить високі, тому говорити про модернізацію виробництва можна буде лише після закінчення війни, а наразі слід розпочати переговори з ЄС про відстрочку впровадження СВАМ для України, оскільки податок почне працювати вже 2026 року.

"Наші європейські колеги мають розуміти: запровадження СВАМ для України на загальних підставах принесе дірки у бюджетах у десятки мільярдів гривень. В умовах, коли наші партнери допомагають нам латати ці дірки у бюджеті, це абсолютно непродуктивно. Тому ми повинні домовитися про якийсь статус України, який дозволить уникнути нам цих втрат і валютної виручки, і надходжень", - підкреслив Каленков.

Він зазначив, що, хоча Україна впроваджує заходи з екологізації виробництва, це потребує величезних інвестицій, які в Європі зазвичай покриваються за рахунок кредитів та грантів.

"Ми розуміємо, що нам жити в Європі, за європейськими правилами та законами. І ми готові, і потихеньку впроваджуємо процеси екологізації та декарбонізації виробництва. Але це вимагає величезних інвестицій. Ці інвестиції європейські виробники стали отримували як кредити на абсолютно пільгових підставах, як гранти. Йдеться про мільярди євро, які давали навіть не як кредити, а просто як подарунок - щоби компанії могли модернізуватися. На жаль, зараз ми не знаємо, як з цим справлятиметься Україна, - пояснив Каленков.

За оцінками Asian Development Bank (ADB), CBAM зможе принести ЄС близько €14 млрд доходу до 2030 року, але українська металургія може втратити до €1,4 млрд експортної виручки та 25-30% обсягів виробництва.

Каленков
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