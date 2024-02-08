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Трамп закликав Конгрес відмовитися від допомоги іншим країнам

11.02.2024 / 16:20
Експрезидент США Дональд Трамп закликав Конгрес відмовитися від іноземної допомоги іншим країнам – у той момент як Сенат працює на вихідних, щоб ухвалити законопроєкт з $95 млрд зовнішньої допомоги, в тому числі для України.

Про це Трамп написав у суботу у своїй мережі Truth Social, передає Укрінформ.

"Жодних грошей у формі іноземної допомоги не має надаватися жодній країні, якщо це тільки не робиться у вигляді позики, а не просто передачі коштів. Їх можна позичати на надзвичайно вигідних умовах, наприклад без відсотків і на необмежений термін, але все ж у вигляді позики»,- заявив Трамп.

При цьому він наголосив, що така угода має супроводжуватися додатковими умовами з боку США.

«Ми ніколи більше не повинні давати гроші без сподівання на їх повернення або без будь-яких «обумовлень». Сполучені Штати Америки більше не мають шити себе в дурні!»- написав колишній президент.

Водночас під час свого виступу в суботу перед натовпом у Південній Кароліні Трамп знову заявив, що сам «урегулює» війну в Україні.

Трамп
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