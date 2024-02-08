Трамп закликав Конгрес відмовитися від допомоги іншим країнам

Про це Трамп написав у суботу у своїй мережі Truth Social, передає Укрінформ.

"Жодних грошей у формі іноземної допомоги не має надаватися жодній країні, якщо це тільки не робиться у вигляді позики, а не просто передачі коштів. Їх можна позичати на надзвичайно вигідних умовах, наприклад без відсотків і на необмежений термін, але все ж у вигляді позики»,- заявив Трамп.

При цьому він наголосив, що така угода має супроводжуватися додатковими умовами з боку США.

«Ми ніколи більше не повинні давати гроші без сподівання на їх повернення або без будь-яких «обумовлень». Сполучені Штати Америки більше не мають шити себе в дурні!»- написав колишній президент.

Водночас під час свого виступу в суботу перед натовпом у Південній Кароліні Трамп знову заявив, що сам «урегулює» війну в Україні.