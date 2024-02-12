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Президент Франції не приїде в Україну, - ЗМІ

12.02.2024 / 12:16
Лідер Франції Емманюель Макрон не приїде в Україну найближчим часом, хоча планував це зробити 13-14 лютого.

Про це пише видання Challenges з посиланням на свої джерела.

У Єлисейському палаці кажуть, що поїздку перенесли на невизначений термін з міркувань безпеки. За даними видання, цей вчинок викликає багато запитань як у французьких держслужбовців, так і в українських дипломатів.

Планувалося, що Макрон приїде в Одесу, а звідти вирушить в Київ. В Україні президент Франції мав оголосити про створення фонду у 200 мільйонів євро, які будуть виплачуватися як пожертвування для цивільних проєктів.

Макрон
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