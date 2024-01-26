Костін: У 2023 році було засуджено 400 зрадників, колаборантів і навідників

Про це генеральний прокурор Андрій Костін повідомив на щорічній нараді з керівниками обласних прокуратур та підрозділів Офісу генпрокурора, передає Укрінформ.

“За рік 400 зрадників, колаборантів і навідників засуджено до позбавлення волі на строк понад 10 років. 7 з них отримали довічне ув’язнення. Не припиняємо цю роботу та фокусуємо зусилля на викритті зрадників в органах державної влади та на стратегічних підприємствах”, - зазначив Костін.

Він наголосив на необхідності посилювати боротьбу з загрозами всередині країни, основні з них – корупція та організована злочинність, і найнебезпечнішою на сьогодні, за його словами, є корупція в оборонній сфері та сфері військового обліку.

Генпрокурор відзначив позитивну динаміку протидії оргзлочинності. За його словами, до суду за рік скеровано майже 500 обвинувальних актів щодо діяльності злочинних угруповань. Водночас необхідно нарощувати інтенсивність роботи.

Першим і незмінним пріоритетом правоохоронних органів залишаються міжнародні злочини рф, їх документування, розслідування, допомога і відновлення справедливості для тих, хто постраждав. Увагу сконцентровано, зокрема, на розслідуванні незаконного утримування ворогом цивільних та розробці механізмів для забезпечення їх повернення. Триває і співпраця з міжнародними партнерами для повернення примусово переміщених українських дітей.

Костін зауважив, що не можна забувати також про захист прав дітей і протидію домашньому насильству.

“Минулого року запроваджено спеціалізацію прокурорів щодо протидії домашньому насильству. Активізовано захист дітей, які стали свідками або постраждали від таких злочинів. Реалізується пілотний проєкт імплементації міжнародних стандартів правосуддя, дружнього до дитини”, - поінформував він.

Генпрокурор наголосив, що відносини з суспільством мають базуватися на довірі та відкритості, і закликав колег максимально взаємодіяти з громадянським суспільством, медіа та підприємцями.

“Зараз люди як ніколи потребують підтримки й захисту. І наше завдання – зробити так, щоб кожна людина в Україні знала, що її права є кому захистити”, – наголосив Костін.