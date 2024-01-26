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Буданов: Впевнений, що найближчим часом обмін військовополоненими усе ж відбудеться

28.01.2024 / 10:10
Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов висловив упевненість, що найближчим часом обмін військовополоненими між Україною і росією відбудеться.

"Життя наших людей - військовослужбовців або цивільних - не повинно бути в небезпеці. І в тих жахливих умовах, у яких їх там утримують. Усе що можна робити - ми зробимо. Я впевнений, що найближчим часом обмін усе ж відбудеться", - підкреслив Буданов в ефірі загальнонаціонального телемарафону в суботу ввечері.

"А що сталося з цим епізодом (катастрофа ІЛ-76 - ІФ-У) згодом ми дізнаємося", - додав глава ГУР.

Буданов, військовополонені
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