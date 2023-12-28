-
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
15:23
Президент Грузії розповіла про політику повзучої анексії на окупованих територіях
-
14:21
Туск: Ми наближаємось до можливості припинити блокади кількох прикордонних переходів з Україною
-
16:25
МО Британії: За останні 4 місяці було знищено 20% Чорноморського флоту росії
-
17:27
Business Insider: Китай і росія наближаються до формування військового альянсу
-
15:23
ЦНС: росіяни готують експедицію в Африку для пошуку найманців для війни проти України
- 15:23
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
09:10
НБУ встановив курс валют до кінця року
-
17:27
Зеленський: В Україні втричі зросло виробництво зброї
-
16:25
Марченко: Збільшення фінансування на 500 млрд грн на мобілізацію ще 500 тис. людей – це коректні розрахунки
-
12:16
Марченко: Щоденно ми витрачаємо на сектор безпеки й оборони 5 млрд грн
-
11:14
Камишін: В Україні почав активно будуватися завод безпілотників Bayraktar
- 09:10
-
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
13:15
Мінюст: Ми плануємо реєстраційні послуги перевести в автоматичний режим через портал Дія
-
13:19
Країни ЄС домовились про створення кіберщита
-
19:42
Чем отличаются айфоны 11 поколения
-
02:37
Як замінити оперативну пам'ять в ноутбуці?
-
16:25
Голобуцький: СБУ перемагає російських хакерів у кібервійні
- 13:15
-
-
-
-