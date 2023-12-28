Войти | Зарегистрироваться
09:52

пятница,
29 декабря
Онлайн
Кабмін пропонує накласти обмеження та штрафи на ухилянтів від мобілізації
Країна
Кабмін пропонує накласти обмеження та штрафи на ухилянтів від мобілізації
Буданов: Навіть думки не можна допускати, що без мобілізації можна обійтися. Не можна
Країна
Буданов: Навіть думки не можна допускати, що без мобілізації можна обійтися. Не можна
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Фінанси Бізнес

Зеленський: В Україні втричі зросло виробництво зброї

28.12.2023 / 17:27
В Україні за останній рік втричі зросло виробництво зброї на тлі значного посилення ролі приватних компаній у вітчизняному військово-промисловому комплексі.

Про це під час зустрічі з керівниками та працівниками державних і приватних компаній оборонно-промислового комплексу заявив президент Володимир Зеленський.

"Є дуже вагоме зростання по виробництву боєприпасів, зокрема для артилерії. Україна на системному рівні розгортає виробництво таких надзвичайно потрібних речей як боєприпаси для наших вітчизняних дронів. Важливі результати є й у виробництві наших ракет. Кількісні та якісні показники щодо ракет вже більш відчутні", - розповів президент.

За його словами, Україна має стати настільки сильною та ефективною, аби агресор розумів, що на кожен удар буде відповідь. А для цього потрібно налагодити достатнє виробництво вітчизняної зброї.

Зеленський також відзначив, що вважає правильним, аби державні компанії на рівних конкурували з приватними підприємствами заради якості та швидкості українського виробництва зброї.

"У нашому оборонному комплексі постійно зростає частка приватних компаній. Вже 4 з 5 компаній ОПК - це недержавні компанії, і ми маємо нарощувати використання цієї сили однієї з головних сил людської натури - сили підприємництва. Без цього розвиватися швидко просто неможливо", - сказав Зеленський.

Він запевнив, що держава намагається максимально спрощувати усі бюрократичні процедури для виробників зброї - від імпорту комплектуючих до процедури допуску до експлуатації. Ведеться також робота, аби забезпечити фінансування довгострокових контрактів.

Крім того, за словами Зеленського, оборонний комплекс України стане частиною міжнародної системи оборони, і вже зараз є домовленості з низкою провідних держав і компаній світу про спільне виробництво.

"Буде більше таких домовленостей, більше інтеграцій наших можливостей і світових, наших виробництв і виробництв провідних країн", - додав Зеленський.

Зеленський, зброя
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
29 декабря
28 декабря
27 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.