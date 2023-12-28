Зеленський: В Україні втричі зросло виробництво зброї

Про це під час зустрічі з керівниками та працівниками державних і приватних компаній оборонно-промислового комплексу заявив президент Володимир Зеленський.

"Є дуже вагоме зростання по виробництву боєприпасів, зокрема для артилерії. Україна на системному рівні розгортає виробництво таких надзвичайно потрібних речей як боєприпаси для наших вітчизняних дронів. Важливі результати є й у виробництві наших ракет. Кількісні та якісні показники щодо ракет вже більш відчутні", - розповів президент.

За його словами, Україна має стати настільки сильною та ефективною, аби агресор розумів, що на кожен удар буде відповідь. А для цього потрібно налагодити достатнє виробництво вітчизняної зброї.

Зеленський також відзначив, що вважає правильним, аби державні компанії на рівних конкурували з приватними підприємствами заради якості та швидкості українського виробництва зброї.

"У нашому оборонному комплексі постійно зростає частка приватних компаній. Вже 4 з 5 компаній ОПК - це недержавні компанії, і ми маємо нарощувати використання цієї сили однієї з головних сил людської натури - сили підприємництва. Без цього розвиватися швидко просто неможливо", - сказав Зеленський.

Він запевнив, що держава намагається максимально спрощувати усі бюрократичні процедури для виробників зброї - від імпорту комплектуючих до процедури допуску до експлуатації. Ведеться також робота, аби забезпечити фінансування довгострокових контрактів.

Крім того, за словами Зеленського, оборонний комплекс України стане частиною міжнародної системи оборони, і вже зараз є домовленості з низкою провідних держав і компаній світу про спільне виробництво.

"Буде більше таких домовленостей, більше інтеграцій наших можливостей і світових, наших виробництв і виробництв провідних країн", - додав Зеленський.