Зеленський провів нараду щодо виробництва в Україні зброї та боєприпасів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента.

"Провів детальну й широку нараду щодо українського виробництва зброї та боєприпасів - усього того, що ми вже виробляємо і що плануємо до виробництва. Дрони, снаряди для дронів, артилерія та боєприпаси, наша техніка", - розповів Зеленський у своєму зверненні.

Окремо, за словами президента, на нараді обговорили розвиток і забезпечення мобільних вогневих груп.

"Головком, командувачі, урядовці. Чіткі завдання щодо фінансування, прискорення контрактів. Усе те, що заплановане на рік, буде виконано", - додав він.