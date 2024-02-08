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Зеленський провів нараду щодо виробництва в Україні зброї та боєприпасів

11.02.2024 / 10:10
Президент Володимир Зеленський 10 лютого провів нараду щодо українського виробництва зброї та боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента.

"Провів детальну й широку нараду щодо українського виробництва зброї та боєприпасів - усього того, що ми вже виробляємо і що плануємо до виробництва. Дрони, снаряди для дронів, артилерія та боєприпаси, наша техніка", - розповів Зеленський у своєму зверненні.

Окремо, за словами президента, на нараді обговорили розвиток і забезпечення мобільних вогневих груп.

"Головком, командувачі, урядовці. Чіткі завдання щодо фінансування, прискорення контрактів. Усе те, що заплановане на рік, буде виконано", - додав він.

Зеленський, зброя
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