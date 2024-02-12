Зеленський: Кожен виробник систем РЕБ заслуговує на повне державне сприяння

"Як завжди, була сьогодні на Ставці доповідь про забезпечення всіх наших підрозділів: снаряди, дрони, РЕБ. Кожен в Україні, хто може виробляти ефективні системи радіоелектронної боротьби, заслуговує на повне державне сприяння на всіх рівнях: і на центральному - від уряду, і в кожному регіоні, де є такий потенціал", - сказав президент у відеозверненні.

"Я вдячний усім представникам, зокрема, місцевої влади та кожному українському підприємцю, усім українським розробникам, які розвивають таке виробництво - системи РЕБ", - наголосив Зеленський.