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Зеленський: Кожен виробник систем РЕБ заслуговує на повне державне сприяння

13.02.2024 / 09:10
Президент України Володимир Зеленський заявив, що кожен виробник систем радіоелектронної боротьби (РЕБ) заслуговує на повне державне сприяння.

"Як завжди, була сьогодні на Ставці доповідь про забезпечення всіх наших підрозділів: снаряди, дрони, РЕБ. Кожен в Україні, хто може виробляти ефективні системи радіоелектронної боротьби, заслуговує на повне державне сприяння на всіх рівнях: і на центральному - від уряду, і в кожному регіоні, де є такий потенціал", - сказав президент у відеозверненні.

"Я вдячний усім представникам, зокрема, місцевої влади та кожному українському підприємцю, усім українським розробникам, які розвивають таке виробництво - системи РЕБ", - наголосив Зеленський.

Зеленський, РЕБ
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