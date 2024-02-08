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АРМА підписало перший договір про надання послуг з реалізації арештованих активів

09.02.2024 / 16:25
8 лютого 2024 року Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) підписало договір про надання послуг з реалізації арештованих активів, а саме 1 200 тонн пшениці. Переможцем стало ТОВ "ПОЛОНЕКС".

Про це повідомила пресслужба АРМА.

"Вітаю Агентство з тим, що ми запустили прозорі, демократичні конкурентоспроможні конкурси на "Prozorro.Продажі", які схвалені Кабінетом міністрів України і відбуваються за новими прозорими правилами, все це завдяки наполегливій і системній праці кожного. Вітаю з підписанням договору   ТОВ "ПОЛОНЕКС" і директора Мирослава Касьяна. Ми будемо достойно представляти АРМА на "Prozorro.Продажі", це велика перемога для нас", - сказала очільниця АРМА Олена Дума.

Нагадаємо, за ініціативи АРМА Кабінетом Міністрів України вдосконалено процедуру реалізації арештованих активів. Відповідні зміни були внесені у Постанови Уряду № 719 та № 558 ще у 2023 році.

За новими правилами, всі продажі арештованого майна здійснюються виключно на електронній платформі "Prozorro.Продажі" та відповідно до норм європейського законодавства.

Як діятимуть онлайн-аукціони Prozorro.Продажі

Генеральний директор Prozorro.Продажі Сергій Бут повідомив, що державні онлайн-аукціони забезпечують можливість продажу публічних активів на понад 20 ринках прозорим та відкритим способом. Уряд розширив застосування системи Prozorro.Продажі для реалізації арештованих в Україні активів, які знаходяться під управлінням АРМА.

Щоб розпочати такий аукціон, АРМА повинна вибрати організатора торгів та укласти з ним договір.

Зазначається, що це можуть бути лише авторизовані майданчики в системі Prozorro.Продажі, які мають відповідні показники професійної роботи з системою, такі як кількість успішних аукціонів та інші. Такий підхід спрямований на мінімізацію ризику залучення до проведення аукціонів компаній, які не мають належного досвіду.

АРМА, Prozorro.Продажі
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