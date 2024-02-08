Гетманцев: НБУ може обмежити грошові перекази

Як передає Укрінформ, про це в Телеграмі повідомляє голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«В ході перевірки НБУ банків та небанківських фінансових установ було виявлено численні порушення, які створюють умови для проведення багатомільярдних обсягів операцій (переказів) із використанням електронних платіжних засобів, у тому числі через термінали самообслуговування. За результатами перевірок було накладено штрафи на суму близько 486,35 млн гривень, а також відкликано ліцензії деяких банків та анульовано ліцензії деяких НФУ», - повідомив Гетманцев.

За його словам, безготівкові операції у легальному сегменті азартних ігор зросли з 4 млрд грн (у 2022 році) до 83 млрд грн (у 2023 році), а загальний оборот збільшився до 207 млрд грн (у 2023 році) проти 14 млрд грн (у 2022 році).

Водночас попри успіхи у сегменті безготівкових платежів присутні окремі схеми для здійснення заборонених видів господарської діяльності, зокрема:

незаконної організації та проведення азартних ігор,

легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом,

шахрайські схеми з використанням “фішингу”,

використання віртуальних активів для проведення “сірих”/ “тіньових” фінансових операцій.

За словами Гетманцева, для виправлення ситуації НБУ пропонує вести зміни до Закону України “Про платіжні послуги” щодо посилення вимог до розміру власного капіталу надавачів платіжних послуг та збільшення розмірів штрафів за порушення вимог законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку. Крім того, пропонується встановити на законодавчому рівні на період дії воєнного стану обмеження на здійснення фінансових операцій з використанням реквізитів електронних платіжних засобів, лімітами на суми трансакцій, їх кількості тощо. А також граничних сум готівкових переказів, здійснених за допомогою терміналів самообслуговування.

Гетманцев також повідомив, що за результатами розгляду питання він доручив відповідному підкомітету підготувати разом з НБУ необхідні зміни до законодавства.