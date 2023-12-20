Безугла пояснила, чим займатимуться мобілізовані жінки

Про це депутатка написала на своїй сторінці у Facebook.

За словами Безуглої, її нібито дивує хайп, який розпочався в українському суспільстві після новини про розробку парламентом законопроєкту про мобілізацію жінок.

Депутатка заявила, що мова нібито не йде про відправку жінок на фронт.

"Це максимум попрацювати бухгалтером, діловодом у ППД (пункті постійної дислокації, — ред.) військової частини або ТЦК у Львові за 20,100 гривень на місяць, або ж зібрати дрон у Полтаві, доки чоловіків із цих посад зможуть вивільнити в бойові підрозділи. Усе", — написала Безугла.

Вона додала, що на лінію фронту жінки зможуть потрапити виключно на добровільних засадах, як це зараз відбувається.

Безугла також написала, що якщо в жінки є маленькі діти, то мобілізація також відбуватиметься добровільно.

Депутатка не уточнила, про який вік дітей мається на увазі.