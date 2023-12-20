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У НАЗК розповіли про новий підхід до перевірок декларацій

20.12.2023 / 13:19
НАЗК впроваджує новий підхід до перевірок декларацій. До 30% всіх поданих декларацій проженуть через автоматизовані програми, та таким чином засобами Реєстру декларацій визначать як декларації перевірятимуть автоматизовано, а які переглядатиме уповноважена особа НАЗК.

Як працюватиме нова система пояснили в пресслужбі НАЗК, передає УНН.

«Планується  перевірити до 30% всіх поданих декларацій автоматизовано програмними засобами Реєстру декларацій. А для проведення повних перевірок силами уповноважених осіб НАЗК у першу чергу відібрати декларації, які містять ознаки незаконного збагачення чи необгрунтованості активів», – зазначили в НАЗК.

Зазначається, що автоматизована перевірка здійснюватиметься щодо тих декларацій, що мають найменший показник рейтингу ризику і можуть бути перевірені автоматизовано. При цьому не матиме значення посада декларанта.

Задача НАЗК — сконцентрувати увагу на тих деклараціях, що містять ознаки незаконного збагачення, необґрунтованих активів, недекларування активів тощо. Новий підхід до відбору дозволить спеціалістам НАЗК переглянути максимальну кількість поданих звітностей, оптимізувати процес проведення перевірок та підвищити ефективність проведених повних перевірок декларацій.

Новий підхід ґрунтується на оцінці ризиків, а саме:

  • аналізу даних декларації та ідентифікації в ній ризиків (невідповідностей даних декларації даним реєстрів, банків даних, спрацювання певних формул, наприклад, на наявність ознак незаконного збагачення чи необґрунтованості активів) за допомогою логічного та арифметичного контролю;
  • визначення вагового коефіцієнту кожного з виявлених у декларації ризиків (невідповідностей);
  • розрахунку показника рейтингу ризику декларації (визначається як сума коефіцієнтів всіх ідентифікованих ризиків (невідповідностей));
  • ранжування всіх декларацій за значенням показника рейтингу ризику (від більшого до меншого).

За результатами такої перевірки декларанти отримають в особистому кабінеті Реєстру декларацій довідку, де будуть зазначені виявлені невідповідності між даними, вказаними у декларації, та даними реєстрів, банків даних, до яких НАЗК має автоматизований доступ.

Отримання такої довідки не дає права на подачу виправленої декларації, вона може бути використана для коректного заповнення декларації наступного періоду або виправлення даних в реєстрах (якщо вони виявились не актуальними).

«Працівники НАЗК здійснюватимуть повну перевірку відібраних декларацій з найвищим показником рейтингу ризику, а також за повідомленнями від фізичних та юридичних осіб, правоохоронних органів, журналістів-розслідувачів, в яких буде вказана  інформація про можливе недекларування активів. Повна перевірка в цьому разі буде здійснюватись незалежно від проходження автоматизованої перевірки декларації до цього», – зазначили в НАЗК.

НАЗК, декларації
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