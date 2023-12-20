Зеленський: Не контрольоване з боку України небо мало вплив на контрнаступ

Про це розповів під час пресконференції 19 грудня президент України Володимир Зеленський.

"Не контрольоване з боку України небо мало вплив на південну операцію 2023 року. Ми не контролюємо небо. У нас немає достатньої кількості відповідної амуніції", - заявив президент.

Зеленський запевнив, що українська влада працює над ситуацією, але розраховує на підтримку партнерів.

"Нам потрібна підтримка партнерів, бо у нас деяких речей просто немає. Ми працюємо над цим", - наголосив Зеленський.