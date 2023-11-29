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МО України створило анонімний бот для скарг та пропозицій

04.12.2023 / 11:14
Міністерство оборони України створило анонімний бот, в якому можна залишити свої скарги та пропозиції.

Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

"Міністерство оборони останнім часом отримало багато повідомлень із проханням відкрити анонімний бот зворотного зв'язку для скарг і пропозицій від громадян України та інших осіб", - повідомив він.

За його словами, бот @rustem_umerov_bot реалізує законні права українців.

"Ваші повідомлення надійдуть оперативному черговому зі зв'язків з громадськістю МО України, після чого вам дадуть відповідь", - додав міністр.

Telegram, Умєров
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