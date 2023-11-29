ЦНС: окупанти на ТОТ змушують бюджетників здавати кров на потреби зс рф

Про це повідомляє УНН із посиланням на Центр національного спротиву.

Окупаційна адміністрація зганяє на потреби зс рф бюджетників для примусової здачі крові. При цьому обіцяють додаткові виплати, але по факту виплат немає.

Також на захоплені землі окупанти відряджають гематологів, через брак кадрів, адже місцеві відмовляються працювати на ворога.

Нагадаємо, росіяни, порушуючи міжнародне гуманітарне право, використовують медичні заклади тимчасово окупованих територій для задоволення потреб своєї армії.