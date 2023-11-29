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Українців попереджають про можливу хвилю дезінформації на тему обмінів військовополоненими

04.12.2023 / 15:23
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими попереджає про можливу хвилю дезінформації на тему призупинки обмінів військовополоненими.

"Найближчим часом на пропагандистських каналах країни-агресорки буде запущена чергова хвиля дезінформації стосовно причин призупинки обмінів військовополоненими. Мета російських спецслужб - дестабілізувати ситуацію всередині українського суспільства та посіяти недовіру до державних органів, які організовують обміни полоненими", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що процес таки призупинився, але не з причин, які можуть називатися в пропагандистських повідомленнях.

"З літа цього року, незважаючи на всі зусилля України з продовження гуманітарної місії повернення військовополонених, уповноважені представники російської сторони систематично ускладнюють обмінний процес. З метою виправдати свою бездіяльність російська сторона готує звинувачення проти України. Зокрема, Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими готуються закинути завищення вимог щодо формули обміну та намір повернути військовослужбовців усіх без винятку підрозділів, зокрема тих, до яких російська влада плекає особливу пропагандистську лють", - наголошують в штабі.

Як додають у координаційному штабі, рф продовжує порушувати всі норми міжнародного гуманітарного права, використовуючи тему полонених для інформаційно-психологічнх операцій проти українського суспільства, особливо проти вразливої категорії - родин полонених та зниклих безвісти.

З нашого боку в перемовному процесі нічого не змінилося відтоді, як нам вдавалося повертати додому до понад 300 наших оборонців щомісяця. Намагання протилежної сторони виправдатися, а не продовжувати гуманітарну місію з обміну полоненими, свідчить про те, що їх мало турбує доля великої кількості російських військовополонених, які потрапили в полон на чужій землі, особливо під час останніх "мʼясних штурмів", а також їхніх родин, - йдеться далі в повідомленні.

полонені
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