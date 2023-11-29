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Подоляк розповів, коли відкриють аеропорт "Бориспіль"

03.12.2023 / 16:20
Аеропорт "Бориспіль" можуть відкрити лише тоді, коли українське небо буде повністю закрито від російських дронів та ракет.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, передає РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Оця безпекова ситуація сьогодні ще повністю не врегульована, але з точки зору того, що маємо думати про майбутнє, можна говорити про те, що аеропорти мають працювати в Україні", - пояснив радник.

За його словами, відкриття аеропорту - це не питання завтрашнього дня. Це стане реальним, коли буде повністю закрите небо від впливу російських ракетних і дронових атак.

Нагадаємо, керівник ОП Андрій Єрмак у листопаді припускав, що в Україні можуть відкрити один з аеропортів до завершення війни.

Він не уточнював, який саме аеропорт відкриють, але ЗМІ з посиланням на власні джерела писали про те, що йдеться про одне з міст на заході України.

Подоляк
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