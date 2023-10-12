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Підласа: До проєкту держбюджету-2024 подано 1620 поправок на додаткову суму у 12,5 трлн гривень

12.10.2023 / 12:16
Депутати Верховної Ради подали до проєкту державного бюджету на 2024 рік 1620 поправок на загальну додаткову суму 12,5 трлн гривень.

Про це повідомила голова комітету Ради з питань бюджету Роксолана Підласа у Facebook, передають Українські Новини.

"Політика остаточно повернулась у Верховну Раду. До державного бюджету 2024 року подано 1620 поправок на загальну додаткову суму 12,5 трильйонів гривень", - написала вона.

Підласа зазначила, що в 2022 році депутати були набагато скромніші, тоді до проєкту дербюджету на 2023 рік було подано 1270 пропозицій на загальну суму 3,7 трлн гривень.

Вона повідомила, що врахувати всі бажання народних депутатів неможливо.

"Врахувати всі ці бажання народних депутатів неможливо, тому що реалістично внутрішні ресурси (усі можливі надходження), ОВДП і допомога партнерів складають максимум 3,96 трлн грн на рік і вони вже розподілені Мінфіном на видатки в проекті бюджету", - зазначила вона.

Підласа
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