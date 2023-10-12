Взяточничеством занимаются как на нижних, так и на верхних эшелонах власти, - Мосийчук

Об этом заявил народный депутат VIII созыва, бывший заместитель командира батальона «Азов» Игорь Мосийчук. По его словам, коррупция в Украине негативно сказывается на репутации страны в глазах международных партнеров, пишет "КП.юа".

«У нас все очень серьезно с коррупцией. Все события на международной арене, которые происходят сейчас, негативные по отношению к Украине – следствие коррупции, которая пронзила украинскую власть – от местных уровней до Офиса Президента, Кабинета министров и т. д.», - отметил он.

Собеседник настаивает: западные партнеры Украины ждут, когда в стране начнется борьба с коррупцией, и власть перестанет замалчивать ситуации.

«Наши западные партнеры же не говорят, что вот подождите 45 дней, а потом дальше занимайтесь коррупцией, или они не говорят, чтобы вот эти 45 дней не было никакой огласки о коррупции. Нет, наоборот, если за эти 45 дней мы максимально покажем эффективную борьбу с коррупцией, когда не только мэра Сум от “Батькивщины” закроют, а и еще какого-то мэра, условно говоря, от “Слуги народа”, а когда и Кабмин уйдет, начнут люди нести ответственность», - добавил он.

Мосийчук подчеркивает: самый коррумпированный государственный орган в Украине – это Кабинет министров.

«Без него не может произойти абсолютно ничего. То есть, любое коррупционное решение должно пройти через Кабмин», - указал бывший парламентарий.

Более того, коррупция продолжает поражать территориальные центры комплектования, даже несмотря на то, что президент Владимир Зеленский на всю страну пообещал военкомов отправить на фронт, а на их место привести ребят, которые прошли фронт.

«Ничего не изменилось. Большинство остается на своих местах, а те, кого даже уволили, находятся в резервных частях. Они ни на каком не на фронте. А там, где были уже громкие скандалы, там действительно назначены руководителями люди, которые прошли фронт, но заместители, районные ТЦК, остались те же», - пояснил он.

Мосийчук также обращает внимание на ситуацию в Минобороны, о коррупции в которой выходило несколько расследований, после чего последовала смена руководства, но тем не менее, никому не предъявлены обвинения.

«Если у нас сменился министр и полностью вся команда министра, у меня возникает вопрос: “Он если не виноват и эффективен, зачем вы его и его команду уволили? А если виноват, то почему... где дела, где суды и так далее”. И так же смотрят наши партнеры», - считает бывший парламентарий.

Также у собеседника вызывает недоумение ситуация с председателем Харьковского областного совета, членом партии «Слуга народа» Татьяной Егоровой-Луценко, муж которой купил в Каннах ресторан. Он рассказал, что существуют факты противоправной деятельности чиновницы, которая злоупотребляла своим служебным положением «дистанционно работая в ресторанах мужа», однако до сих пор остается у власти.

«Вопрос борьбы с коррупцией сейчас у нас является ключевым. У нас есть внутренний фронт по борьбе с коррупцией, потому что коррупция убивает, из-за коррупционных действий чиновников и разных негодяев гибнут наши ребята на фронте», - подытожил он.