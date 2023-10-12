Федоров: На захоплених територіях окупанти збільшують тривалість комендантської години

Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна - Укрінформ сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Ворог продовжує збільшувати тиск на цивільних жителів, збільшуючи час комендантської години. Тепер на тимчасово окупованій території вона буде з 19:00 (досі там комендантська година діяла з 22:30 до 05:00 – ред.)", - зазначив Федоров.

Крім того, підкреслив мер, окупанти продовжують викрадати людей. За словами Федорова, щодня він отримує звістки від жителів про нові викрадення. Наразі у полоні перебувають, за його словами, тисячі людей.

Федоров назвав ситуацію на окупованій території абсолютно небезпечною.

Із тимчасово окупованого Токмаку ворог вивіз приблизно половину своїх "чиновників", які раніше працювали в нелегальній ворожій адміністрації. Також ворог вивіз частково співробітників фсб і силових структур, зазначив мер.

"Але з іншого боку - він продовжує завозити своїх військових. З'явилася нова тенденція щодо розселення. Якщо раніше вони давали добу мешканцям на те, щоб виїхали з тих будинків, які ворог планував зайняти, то нині ворог дає максимум дві години і частіше робить підселення до наших цивільних мешканців. Таку ситуацію ми спостерігаємо і по тилових містах. Наприклад, велику кількість військових він розселяє по трасі Мелітополь-Бердянськ, в селах Приазовське, Приморське", - додав Федоров.

Також, підкреслив він, триває примусова паспортизація. Тих, хто не хоче отримувати російський паспорт, суттєво обмежують у правах. Наприклад, з нового року в окупації будуть відмовляти в наданні медичної допомоги людям з українськими паспортами, зазначив мер.

За словами Федорова, окупанти також будують нову гілку залізниці, яка проходитиме від Маріуполя до Мелітополя, і це робиться з однією метою - викрадення зерна, яке вирощують фермери і не продають, чекаючи деокупації.

Водночас ворог продовжує будувати нові оборонні споруди та перекидає нові підрозділи техніки. Зокрема, вчора мешканці бачили рух з боку Маріуполя через Бердянськ та Приморськ величезної колони техніки, до якої, за словами Федорова, входили БТР і танки. Тож пересування ворога постійно ведеться, підсумував він.