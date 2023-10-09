Адвокат розповів, чи можна знімати на відео працівників ТЦК і СП під час вручення повістки

Однак чи мають право українці знімати на відео працівників ТЦК під час вручення повістки – розповідають Факти.

Чи мають право українці знімати на відео працівників ТЦК під час вручення повістки

Адвокат Яна Меюс стверджує, що в умовах воєнного стану існує заборона щодо проведення відеозйомки відносно військовослужбовців та їх місцеперебування. Також це правило діє й щодо військової техніки та її переміщення, роботи ППО.

Проте заборони щодо проведення відеозйомки та фотографування відносно співробітників ТЦК та СП у нас не існує. Тому якщо вам вручають повістку, ви можете сміливо діставати свій телефон.

Як краще провести відеозйомку, якщо працівники ТЦК порушують ваші права

За словами адвоката, в такому разі краще попросити людину, яка проходить поруч, зняти неправомірні дії ТЦК. Особливо якщо ця людина – жінка.

Оскільки вона не є військовозобов’язаною (як правило). Тому зняти процес вручення повістки вам просто необхідно.

Адже це може бути використано як доказ у разі винесення щодо вас постанови про притягнення до адміністративної відповідальності й в разі, якщо ви будете оскаржувати її в суді.

При цьому ви повинні знати, що співробітники ТЦК та СП не мають права використовувати нагрудну камеру, оскільки законом не передбачено порядок використання цих відеокамер.