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Адвокат розповів, чи можна знімати на відео працівників ТЦК і СП під час вручення повістки

11.10.2023 / 18:30
В Україні вже виникали ситуації, коли представники ТЦК і СП порушували права громадян. Тому деякі люди, щоб убезпечити себе, починають знімати на камеру представників військкоматів.

Однак чи мають право українці знімати на відео працівників ТЦК під час вручення повістки – розповідають Факти.

Чи мають право українці знімати на відео працівників ТЦК під час вручення повістки

Адвокат Яна Меюс стверджує, що в умовах воєнного стану існує заборона щодо проведення відеозйомки відносно військовослужбовців та їх місцеперебування. Також це правило діє й щодо військової техніки та її переміщення, роботи ППО.

Проте заборони щодо проведення відеозйомки та фотографування відносно співробітників ТЦК та СП у нас не існує. Тому якщо вам вручають повістку, ви можете сміливо діставати свій телефон.

Як краще провести відеозйомку, якщо працівники ТЦК порушують ваші права

За словами адвоката, в такому разі краще попросити людину, яка проходить поруч, зняти неправомірні дії ТЦК. Особливо якщо ця людина – жінка.

Оскільки вона не є військовозобов’язаною (як правило). Тому зняти процес вручення повістки вам просто необхідно.

Адже це може бути використано як доказ у разі винесення щодо вас постанови про притягнення до адміністративної відповідальності й в разі, якщо ви будете оскаржувати її в суді.

При цьому ви повинні знати, що співробітники ТЦК та СП не мають права використовувати нагрудну камеру, оскільки законом не передбачено порядок використання цих відеокамер.

ТЦК і СП
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