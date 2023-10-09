НАЗК відновило доступ до Єдиного державного реєстру звітності політичних партій

Про це повідомила пресслужба НАЗК.

У звʼязку з цим політичні партії будуть мати можливість подати відповідні звіти. Однак наразі йдеться лише про їхнє право, а обовʼязком для політсил це стане з 26 грудня, згідно з законом №3337 щодо відновлення звітування.

Завдяки відкритому реєстру стане відомо не лише те, на що політичні партії спрямовували кошти протягом понад трьох років, а й хто їх активно фінансував.

Як зазначив очільник НАЗК Олександр Новіков, протягом пандемії та після повномасштабного вторгнення РФ в Україну парламентські партії продовжили отримувати державне фінансування. Загалом ідеться про майже 3 млрд гривень.

Закон про звітування партій

Верховна Рада підтримала законопроєкт, який передбачав запровадження державного фінансування партій і звітів про надходження та використання коштів у 2015 році. Це було однією з умов отримання безвізового режиму з Євросоюзом.

Однак у 2020 році обов’язкове звітування призупинили, що пояснювали карантином через пандемію COVID-19, а після його завершення звітність не подавалася у звʼязку з воєнним станом.

Відновлення звітності політсил стало однією з вимог із боку G7. Рада проголосувала за відповідний законопроєкт 23 серпня.

Було передбачено, що політсили, які мають право на державне фінансування й не подали до Нацагентства із запобігання корупції звіти за періоди дії карантинних обмежень та воєнного стану, мають зробити це протягом 90 днів із дня, коли закон набуде чинності. Для партій, які не мають права на держфінансування, цей термін становить 120 днів.

НАЗК зобояʼвзали відновити роботу Єдиного державного реєстру звітності політичних партій негайно, але не пізніше дня набуття чинності законом.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон 26 вересня, документ набирає чинності через 90 днів з дня його опублікування.