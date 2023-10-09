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На Київщині відбувся Відкритий чемпіонат України зі спортивної боротьби

11.10.2023 / 13:52
У Білій Церкві був проведений Відкритий чемпіонат України пам’яті видатних тренерів та на честь Героїв і Захисників України. У змаганнях взяли участь близько 500 спортсменів, а на урочистій частині була відзначена професійна спортсменка Ірина Коляденко, яка виборола ліцензію на участь в Олімпійських Іграх 2024.

Про це стало відомо з посту Управління молоді та спорту Київської обласної військової адміністрації та серії публікацій на Facebook-сторінці Президента Асоціації спортивної боротьби Київської області Малхаза Папіашвілі.

«Це змагання з вільної та греко-римської боротьби для дітей та підлітків в якому взяли участь близько 500 перспективних спортсменів. Впевнений, що серед них є ті, кого ми ще побачимо на змаганнях світового рівня чи навіть Олімпійських іграх — нехай це буде через рік, через два або ж через п'ять», – написав Малхаз Папіашвілі.

За його словами, проведення масштабного спортивного заходу стало можливим завдяки спільним зусиллям широкого кола людей та організацій.

Президент Асоціації розповів, що для цього Відкритого чемпіонату вже традиційно був сформованих призовий фонд, щоб додатково заохотити переможців та їх тренерів.

Крім того, Малхаз Папіашвілі окремо відзначив та нагородив Ірину Коляденко, яка здобула ліцензію та участь в Олімпійських Іграх 2024, та її тренера Володимира Яременка.

Подібні заохочення спортивних талантів вже стали традицією для Київщини – Президент Асоціації спортивної боротьби Київської області вже неодноразово формував власним коштом фонди для нагородження спортсменів, і з часом до цієї ініціативи почали доєднуватися інші меценати.

Управління молоді та спорту Київської обласної військової адміністрації також привітало видатну спортсменку та її тренера.

«Їхні досягнення на міжнародному та національному рівнях є великим внеском у розвиток українського спорту та піднесення нашої країни на міжнародній арені. Ірина Коляденко нещодавно здобула бронзову медаль на чемпіонаті світу в Белграді та здобула ліцензію на Олімпійські ігри в Парижі.

Ця подія є не лише їхнім тріумфом, але і гордістю для Київщини та всієї України», – зазначили у КОВА.

Змагання такого масштабу та рівня проводяться в Україні щороку. У грудні 2022-го в Білій Церкві відбувся Кубок України з вільної боротьби, присвячений вшануванню пам'яті загиблих Захисників України. Тоді Малхаз Папіашвілі надав 450 тисяч гривень на створення призового фонду для переможців та їх тренерів. 

А влітку 2023 року завдяки білоцерківському меценату та його однодумцям було організовано активний відпочинок та оздоровлення для вихованців спортивних шкіл Білоцерківського району.

Малхаз Папіашвілі
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