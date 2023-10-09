Войти | Зарегистрироваться
14:53

среда,
11 октября
Онлайн
Зеленський: Потрібна система превенції агресій через раннє реагування
Країна
Зеленський: Потрібна система превенції агресій через раннє реагування
Кулеба анонсував проведення міжнародного оборонного форуму
Країна
Кулеба анонсував проведення міжнародного оборонного форуму
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Суспільство

Кубраков: 99% обʼєктів ЖКГ готові до опалювального сезону

11.10.2023 / 13:19
Понад 99% обʼєктів ЖКГ готові до нового опалювального сезону 2023/24 року.

Про завершення підготовки до холодів українських житлово-комунальних господарств повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков, передає УНН.

“Ми завершили підготовку до опалювального сезону 2023/24. Станом на 1 жовтня понад 99% обʼєктів ЖКГ готові. Міст та громад на підконтрольних територіях, куди неможливо буде подати тепло, немає. У найближчі тижні тепло зʼявиться в усіх українських будинках, але відповідно до погодних умов у деяких громадах вже починають підключати до опалення соціальні обʼєкти”, — повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Рішення про завершення підготовчих робіт до осінньо-зимового періоду оголосили на черговому засіданні штабу, на якому про готовність своїх регіонів прозвітували очільники обласних військових адміністрацій, а також представники Міністерств, народні депутати і представники галузі.

Згідно з інформацією міністра Кубракова за час підготовки були створені необхідні резерви обладнання та матеріалів. А також профінансовані громади, які подавали запити на відновлення критичної інфраструктури.

Серед підготовчих заходів, зокрема, провели спеціальні навчання на випадок чергових атак росіян по українській критичній інфраструктурі. Працівники теплопостачальних підприємств, оператори газорозподільних систем, та працівники ДСНС відпрацювали можливості оперативного підключення обладнання в умовах пошкодження об’єктів тепло- та водопостачання.

Кубраков, ЖКГ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
11 октября
10 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.