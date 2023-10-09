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КМДА: Лише 9% киян оцінили свій ментальний стан як стабільний

11.10.2023 / 10:12
Лише 9% киян, опитаних за допомогою застосунку "Київ Цифровий", оцінюють свій ментальний стан як стабільний.

Про це повідомила заступниця голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда під час пресконференції в Укрінформі.

Вона зазначила, що перше дослідження про стан ментального здоров’я киян було проведено в застосунку "Київ Цифровий" у квітні, у ньому взяли участь 5242 респонденти. У нинішньому опитуванні, проведеному перед Всесвітнім днем ментального здоров’я, взяли участь 26 473 мешканці столиці.

Якщо у квітні 22% респондентів оцінювали свій ментальний стан як стабільний, то під час останнього опитування таких було лише 9%.

При цьому 15% опитаних зазначили, що мають незадовільний ментальний стан через погіршення сну або виснаження (у квітні таку відповідь дали 38% мешканців столиці).

Ще 13% респондентів відповіли, що мають незадовільний ментальний стан через постійне роздратування, і цей показник на 25% менший, ніж був навесні 2023 року.

Крім того, як і у квітні, 18% опитаних зауважили, що відчувають самотність.

Те, що відчувають тривогу, зазначили 6% респондентів - від квітня цей показник зменшився на 17%.

Водночас якщо у квітні 35% опитаних мешканців Києва зазначили, що відчувають страх перед майбутнім, то нині цей показник становить 11%.

Також зменшився відсоток киян, які відчувають апатію: якщо у квітні таку відповідь дали 22% опитаних, то нині 11% жителів столиці.

Всесвітній день ментального здоров’я відзначався 10 жовтня.

Хонда, КМДА
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