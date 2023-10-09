Через російську агресію в Україні зруйновано 190 медичних закладів, які не підлягають відновленню

За цей період ворожі сили не лише атакували мирне населення, а й систематично завдавали шкоди лікарням, поліклінікам, пологовим будинкам, амбулаторіям та іншим медичним об’єктам.

Згідно з останніми даними, російські окупанти повністю зруйнували 190 медичних закладів, які не підлягають відновленню.

Ще 1 447 об’єктам медичної інфраструктури завдано пошкоджень різного ступеня.

Серед регіонів, які зазнали найбільших втрат, можна виділити Харківщину, Донеччину, Миколаївщину, Київщину та Чернігівщину.

У цей період також було знищено 103 автомобілі екстреної медичної допомоги, а ще 253 автомобілів захоплено ворогом.

Попри цю системну атаку на медичну інфраструктуру та щоденні бомбардування, Україна продовжує зусиль у відновленні медичних закладів.

Особлива увага приділяється об’єктам, які розташовані на деокупованих територіях та зазнали пошкоджень внаслідок ворожих обстрілів і бомбардувань.

На сьогодні вже повністю відновлено 410 об’єктів медичних закладів, ще 410 об’єктів – частково.

Лідирують у кількості відновлених медзакладів Миколаївщина, Дніпровщина, Київщина, Харківщина та Чернігівщина.

Роботи з відновлення медичної інфраструктури триватимуть і надалі.

Міністерство охорони здоров’я України разом із партнерами планує продовжувати зусилля для відбудови українських медичних закладів та забезпечення умов для лікарів, щоб вони могли продовжувати надавати якісну медичну допомогу пацієнтам навіть в умовах війни.