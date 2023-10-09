Войти | Зарегистрироваться
14:52

среда,
11 октября
Онлайн
Зеленський: Потрібна система превенції агресій через раннє реагування
Країна
Зеленський: Потрібна система превенції агресій через раннє реагування
Кулеба анонсував проведення міжнародного оборонного форуму
Країна
Кулеба анонсував проведення міжнародного оборонного форуму
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Надзвичайні події

Через російську агресію в Україні зруйновано 190 медичних закладів, які не підлягають відновленню

10.10.2023 / 18:30
Понад 19 місяців триває війна в Україні. російська агресія призвела до серйозних руйнувань у медичній інфраструктурі країни.

За цей період ворожі сили не лише атакували мирне населення, а й систематично завдавали шкоди лікарням, поліклінікам, пологовим будинкам, амбулаторіям та іншим медичним об’єктам.

Згідно з останніми даними, російські окупанти повністю зруйнували 190 медичних закладів, які не підлягають відновленню.

Ще 1 447 об’єктам медичної інфраструктури завдано пошкоджень різного ступеня.

Серед регіонів, які зазнали найбільших втрат, можна виділити Харківщину, Донеччину, Миколаївщину, Київщину та Чернігівщину.

У цей період також було знищено 103 автомобілі екстреної медичної допомоги, а ще 253 автомобілів захоплено ворогом.

Попри цю системну атаку на медичну інфраструктуру та щоденні бомбардування, Україна продовжує зусиль у відновленні медичних закладів.

Особлива увага приділяється об’єктам, які розташовані на деокупованих територіях та зазнали пошкоджень внаслідок ворожих обстрілів і бомбардувань.

На сьогодні вже повністю відновлено 410 об’єктів медичних закладів, ще 410 об’єктів – частково.

Лідирують у кількості відновлених медзакладів Миколаївщина, Дніпровщина, Київщина, Харківщина та Чернігівщина.

Роботи з відновлення медичної інфраструктури триватимуть і надалі.

Міністерство охорони здоров’я України разом із партнерами планує продовжувати зусилля для відбудови українських медичних закладів та забезпечення умов для лікарів, щоб вони могли продовжувати надавати якісну медичну допомогу пацієнтам навіть в умовах війни.

війна, медичні заклади
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
11 октября
10 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.