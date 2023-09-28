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Прокудін закликав мешканців окупованої частини Херсонщини евакуюватися на підконтрольну Україні територію

28.09.2023 / 13:19
Мешканців тимчасово окупованої частини Херсонської області закликали покинути небезпечний регіон і евакуюватися на підконтрольну Україні територію.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін.

За його словами, поки Сили оборони України докладають надлюдських зусиль для звільнення від російських загарбників, жителям окупованих територій необхідно подбати про власну безпеку.

Прокудін звернув увагу, що російські війська використовують жителів лівобережної частини Херсонщини як "живий щит".

"Окупанти використовують підлу тактику, адже знають, що українська армія не буде воювати зі своїм народом", — наголосив він.

Прокудін закликав мешканців окупованої частини Херсонщини покинути території, що знаходяться на лінії вогню, або евакуювати на підконтрольну Україні частину країни.

Він також звернув увагу, що після евакуації жителям Херсонщини необхідно зателефонувати до контактного центру області за номером +380 800 101 102.

Херсонщина, Прокудін
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