Галущенко: рф може створити умови для ядерного інциденту після деокупації ЗАЕС

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Годжес: Критика контрнаступу ЗСУ – це непрофесійні та марні заяви
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Каллас: Країни НАТО повинні значно збільшити витрати на оборону
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WSJ: Німеччина відкладає відправку Україні ракет Taurus через побоювання конфронтації з росією
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11:14
Більшість поляків підтримує рішення уряду про введення заборони на імпорт українського збіжжя
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медведєв: З початку 2023 року до збройних сил рф прийнято понад 325 тисяч осіб
- 18:30
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Шмигаль: Україна змінюється та наближається до Європи05.09.2023 / 10:12Последние новости рубрики
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Шурма вважає корисною для економіки легку контрольовану девальвацію гривні
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12:16
Країни Вишеградської групи просять Україну відкликати позов до СОТ
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Чернишов: Газу в нас достатньо, тарифи стабільні
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США виділяють Україні 522 мільйонів доларів допомоги у сфері енергетики
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кремль хоче відмовитися від індексації окладів держслужбовців у 2024 році, - ЗМІ
- 10:12
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Стрімкі хвилі тривоги: розшифровуємо панічні атаки23.09.2023 / 21:35Тривожні розлади, які часто супроводжуються неконтрольованими проявами страху та паніки, здатні суттєво погіршити якість життя. Вони можуть проявлятися у вигляді різних симптомів. Розуміння суті та причин цих розладів може бути першим кроком до ефективного лікування та повернення до здорового життя.
Какие алкогольные напитки подходят для различного отдыха07.08.2023 / 23:36Последние новости рубрики
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Проверка по номеру авто: алгоритм действий с YouControl04.09.2023 / 01:16Последние новости рубрики
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Стало відомо в яких країнах найдешевший та найдорожчий мобільний інтернет
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Суд у росії знов оштрафував компанію Google за інформацію про війну в Україні
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Попередження: Кіберзловмисники надсилають злочинні листи надходили начебто від імені CERT-UA
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Відтепер практичний іспит на отримання водійського посвідчення можна складати необмежену кількість разів
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