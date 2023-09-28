Галущенко: рф може створити умови для ядерного інциденту після деокупації ЗАЕС

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, якого цитує Міненерго, передає УНН.

У межах 67-ї сесії Генеральної конференції МАГАТЕ, що пройшла у Відні міністр енергетики України Герман Галущенко зустрівся з главою делегації Європейського Союзу, заступником Генерального директора з питань енергетики Єврокомісії Массімо Гарріба. Сторони обговорили напрямки співпраці для посилення енергетичної, ядерної та радіаційної безпеки європейського континенту.

Галущенко звернув увагу партнерів на те, що ситуація довкола окупованої росіянами Запорізької АЕС є досить напруженою і становить потенційну загрозу для ядерної безпеки не тільки України, але і всього європейського континенту.

Глава енергетичного відомства України констатував, що на сьогодні практично не існує міжнародного досвіду і протоколів відновлення роботи АЕС після збройних конфліктів, тому ситуація на ЗАЕС є унікальною і потребує особливої уваги.

«Міністр висловив занепокоєння, що росіяни можуть створити умови, які призведуть до ядерного інциденту вже після деокупації ЗАЕС. Аби не допустити цього, важливо організувати міжнародну місію, яка перевірить ситуацію на об’єкті і переконається у безпечності повернення АЕС в експлуатацію», - йдеться в повідомленні.

Очільник Міненерго також наголосив, що, обстрілюючи об’єкти української енергетичної інфраструктури, які забезпечують електропостачання й інших атомних станцій, росія створює додаткові ядерні загрози для світу.

«Відповідні дії рф є ядерним тероризмом і вимагають рішучої реакції цивілізованого світу. Введення санкцій проти російської ядерної галузі і її усунення зі світових ринків стали реальністю завдяки розробці компанією Westinghouse Electric Sweden AB за участі фахівців українського НАЕК «Енергоатом» нового виду палива, яке зможе замінити російське в ректорах типу ВВЕР-440», - зазначається в повідомленні.

Окрім того, повідомляється, що за підсумками зустрічі сторони домовилися скоординувати зусилля у відмові від інших товарів, обладнання та послуг, які надаються компаніями російського ядерного комплексу.