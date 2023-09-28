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Клименко: У Київській області розпочала повноцінну роботу телефонна екстрена служба 112

28.09.2023 / 16:25
27 вересня у Київській області розпочала повноцінну роботу телефонна екстрена служба 112. Це "єдине вікно" для звернення громадян, які опинилися у надзвичайній ситуації. Вона є альтернативою гарячим лініям 101, 102, 103 та 104 та дозволяє не витрачати час на те, щоб дзвонити у кожну службу окремо.

Про це повідомив голова Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко.

Згідно з повідомленням,  на дану лінію можуть також звернутися люди з порушенням слуху чи мовлення.

Перекладачі жестової мови служби 112 опрацювали понад 2 тисячі таких звернень з 1 липня 2023 року. Оператори також володіють англійською мовою.

Впровадження єдиного номера виклику екстренних служб стартувало в липні у Києві.

За цей час на гарячий номер надійшло понад 167 тисяч викликів. Найчастіше дзвінки скеровувалися до Національної поліції України.

У відомстві наголошують, що дана служба буде розвиватися. Спочатку кол- центри 112 запрацюють в усіх містах-мільйонниках, а потім поширяться на інші населені пункти. У Міністерстві зазначили, що охопити всю Україну планують до кінці 2024 року.

Клименко, служба 112
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