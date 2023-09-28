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Подоляк: Жодної пвк "вагнер" більше не існує

28.09.2023 / 17:27
Жодної пвк "вагнер" більше не існує. Вона закінчилася разом із ліквідацією її ватажків євгена пригожина та дмитра уткіна.

Так інформацію про повернення "вагнерівців" на Бахмутський напрямок фронту прокоментував радник керівника Офіса президента Михайло Подоляк. Про це він написав у Telegram.

За його словами, пвк закінчилася "рейдерством структури групою шойгу – герасимова та зачищенням керівного складу організації".

"Сьогодні є лише колишні бойовики терористичного угруповання, які подалися хто куди: в Африку, цивільно-кримінальне життя регіонів росії або підписали контракт з мо рф і погодилися зіграти останній акорд, ненадовго заткнувши собою російську діру на Бахмутському напрямку", ‒ зазначив Подоляк.

Він переконаний, що "медійний" ефект від цієї події більший за її реальне значення.

"А мета цього лише одна: ненадовго спробувати перекрити новини про звільнення Кліщіївки та Андріївки українською армією та знищення основних боєздатних російських формувань на цьому напрямку", ‒ додав Подоляк.

Подоляк
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