Подоляк: Жодної пвк "вагнер" більше не існує

Так інформацію про повернення "вагнерівців" на Бахмутський напрямок фронту прокоментував радник керівника Офіса президента Михайло Подоляк. Про це він написав у Telegram.

За його словами, пвк закінчилася "рейдерством структури групою шойгу – герасимова та зачищенням керівного складу організації".

"Сьогодні є лише колишні бойовики терористичного угруповання, які подалися хто куди: в Африку, цивільно-кримінальне життя регіонів росії або підписали контракт з мо рф і погодилися зіграти останній акорд, ненадовго заткнувши собою російську діру на Бахмутському напрямку", ‒ зазначив Подоляк.

Він переконаний, що "медійний" ефект від цієї події більший за її реальне значення.

"А мета цього лише одна: ненадовго спробувати перекрити новини про звільнення Кліщіївки та Андріївки українською армією та знищення основних боєздатних російських формувань на цьому напрямку", ‒ додав Подоляк.