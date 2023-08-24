Марченко: У 2024 році видатки держбюджету на безпеку будуть дорівнювати, або перевищувати цьогорічні

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі телемарафону.

У 2023 році найбільша стаття бюджету — це сектор оборони, на який відведено 1,6 трлн грн, що перевищує суму зібраних податків.

"Тому ми постійно в досить складному становищі, шукаємо додаткові джерела, щоб профінансувати ці додаткові видатки. (Ми переходимо — Delo.ua) у стадію "війни на виживання": виживе той, хто витримає цей марафон", – сказав він.

Військові зараз, як зазначає Марченко, просять у пʼять разів більше, але Україна не може збільшувати податки до необхідного рівня.

"Можемо дозволити бюджет сектору безпеки та оборони такий, який є, утримуємо цей сектор дуже великими зусиллями", – підкреслив міністр фінансів.

Він підкреслив, що Мінфі вже веде переговори з партнерами щодо формування нових пакетів фінансової допомоги на 2024 рік.