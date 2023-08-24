Кто является акционером ТРЦ Respublika Park

Торгово-развлекательный центр Respublika Park в Киеве является одним из самых впечатляющих проектов австрийской компании Trafin Consulting und Entwicklungs GmbH. Благодаря внедрению инноваций со стороны компании, этот центр стал одним из самых популярных мест для шоппинга, развлечений и отдыха в Киеве. Важную роль в успехе проекта сыграл Василий Толстунов, управляющий директор компании Trafin. Благодаря его энтузиазму и видению, проект был успешно реализован в короткие сроки и стал одним из самых успешных торговых центров в Украине.

Trafin продолжает подтверждать свой статус лидера в сфере недвижимости и инвестициях. Компания была основана в Вене в 2013 году и уже в краткосрочной перспективе смогла добиться успеха. Достижение такого результата обусловлено стратегическим и креативным мышлением, что и позволило занять ключевые позиции на рынке. Компания не боится экспериментировать и внедрять новые идеи, и это помогает ей оставаться впереди конкурентов.

ТРЦ Respublika Park: от концепции до реализации

Торгово-развлекательный центр Respublika Park был одним из наиболее ожидаемых проектов на рынке украинской торговой недвижимости.

Respublika Park прошел через ряд изменений в структуре собственности. Благодаря компания Trafin, которая инвестировала в развитие ТРЦ, он стал настолько успешным. В ноябре 2020 года новым директором ТРЦ была назначена Юлия Счастливая, опытный специалист в области коммерческой недвижимости. Так ТРЦ Respublika Park начал новый этап своего развития, направленный на повышение качества услуг и уровня сервиса для посетителей.

ТРЦ Respublika Park: новый центр для киевлян и гостей города

Торгово-развлекательный центр Respublika Park воплощает в себе стратегию развития, основанную на сочетании развлечений и шоппинга. Новый владелец Республика Парк переработал предыдущую концепцию объекта, что и сыграло ключевую роль в дальнейшей успешности проекта. Новое адаптированное название - Respublika Park - стильное отражение обновленного формата и стратегии развития данного торгового центра. Одним из ключевых моментов перезапуска ТРЦ Respublika Park стал открытие инновационного digital-парка Neopolis. Проект парка был разработан совместно с бельгийской компанией KCC, которая является мировым лидером в сфере indoor-развлечений. Площадь парка Neopolis составляет 10 000 квадратных метров, а в самом парке доступно более 30 аттракционов для посетителей всех возрастов. Другими словами, это весьма успешное сочетание креативных идей и современных технологий.

Respublika Park представляет собой целую отдельную микросреду внутри города, обладающую всеми атрибутами небольшого городка. Общая площадь комплекса охватывает 300 000 квадратных метров, в том числе 135 000 квадратных метров выделено под арендуемые пространства. Расположенный на улице Кольцевая дорога, 1, Respublika Park стал воплощением передовых инноваций, предлагающий широкий выбор развлечений и возможностей для шопинга.

Среди ключевых характеристик данного проекта выделяется уникальная локация под названием "Оазис". Её площадь составляет 2000 квадратных метров и включает в себя живописный парк растений внутри здания, который создает атмосферу гармонии, релакса, энергии и вдохновения. Все это объединилось в Respublika Park: инновационный цифровой парк развлечений Neopolis, аэродинамическая труба высотой 20 метров, а также разнообразные магазины и рестораны. Здесь можно получить по-настоящему захватывающие эмоции и море впечатлений.

Компания Trafin вдохновляет своими разработками и инновациями в сфере коммерческой недвижимости. Проекты компании успешно интегрируются в городскую инфраструктуру и становятся ее неотъемлемой частью. Инвестиционная стратегия Trafin способствует созданию новых локаций, где развлечения, торговля и культурные мероприятия становятся одним целым, открывая новые перспективы для развития городской среды и привлекая все больше новых посетителей ежедневно.