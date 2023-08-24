Рада ратифікувала внесення змін до Угоди між урядами України та Молдови про діяльність залізничного транспорту

Про це пише УНН з посиланням на Facebook Мінінфраструктури.

24 серпня Верховна Рада України ратифікувала внесення змін до Угоди між урядом України та урядом Республіки Молдова про діяльність залізничного транспорту.

Ухвалені зміни дозволять здійснювати транзитні перевезення на дільниці Етулія (Молдова) – Рені (Україна) – Джурджулешти (Молдова), без тридобової зупинки у Рені. Це стосуватиметься рухомого складу всіх форм власності та вантажів, які прямують зі станцій Республіки Молдова та України або транзитом через їх території в напрямку молдовського Джурджулешти та румунського Галац-Ларга.

"Ці зміни дають можливість значно прискорити та збільшити залізничні вантажоперевезення між Україною та Молдовою, а також суттєво підвищити експортний потенціал портів Дунайського кластеру. Разом із цим, ми зосереджуємо зусилля над відновленням та розвитком інфраструктури морських портів Ізмаїл та Рені для розширення номенклатури вантажів.

Робота над змінами до логістики тривала рік у тісній продуктивній співпраці із нашими молдовськими колегами. Результати демонструють, що спільно ми спроможні ефективно покращувати логістику та інфраструктур», - зазначив віце-прем’єр-міністр – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Александр Кубраков.

Ухвалені зміни також сприятимуть збільшенню пропускної спроможності пунктів пропуску Фрікацей–Етулія та Рені–Джурджулешти.