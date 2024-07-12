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Мінінфраструктури: Дозволи на нерегулярні автомобільні перевезення можна замовити онлайн

12.07.2024 / 16:25
В Україні спростили отримання дозволів на нерегулярні автомобільні перевезення. Тепер замовити дозволи можна онлайн в електронному кабінеті.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.

У відомстві нагадують, що раніше перевізникам доводилось їздити безпосередньо в пункти видачі й замовляти дозволи на місці, що займало багато часу та вимагало додаткових ресурсів, а найголовніше – не було передбачуваності щодо наявності дозволу.

"Тепер у користувачів електронного кабінету є можливість замовлення дозволів онлайн", - зауважують в Мінінфраструктурі.

Там додають, що цифрові процеси сприяють швидкому отриманню необхідних документів без додаткових витрат та мінімізують корупційні ризики.

Завдяки цьому міжнародні перевезення стають більш доступними та зручними для всіх учасників ринку.

Мінінфраструктури
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