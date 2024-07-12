Мінінфраструктури: Дозволи на нерегулярні автомобільні перевезення можна замовити онлайн

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.

У відомстві нагадують, що раніше перевізникам доводилось їздити безпосередньо в пункти видачі й замовляти дозволи на місці, що займало багато часу та вимагало додаткових ресурсів, а найголовніше – не було передбачуваності щодо наявності дозволу.

"Тепер у користувачів електронного кабінету є можливість замовлення дозволів онлайн", - зауважують в Мінінфраструктурі.

Там додають, що цифрові процеси сприяють швидкому отриманню необхідних документів без додаткових витрат та мінімізують корупційні ризики.

Завдяки цьому міжнародні перевезення стають більш доступними та зручними для всіх учасників ринку.