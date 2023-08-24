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Подоляк розповів про український “мюнхенський синдром”

24.08.2023 / 18:30
Публікації стосовно “можливих фіналів війни” говорять про появу такого явища, як “мюнхенський синдром”.

Про це у Twitter заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

«Але будь-яке теоретичне ігрове моделювання фіналізації війни повинне відштовхуватися від аксіоми: російське вторгнення має зазнати повної та безумовної поразки. Після 18 місяців війни, втрачених сотень тисяч солдатів і сотень мільярдів доларів росія має опинитися не просто на “стартових позиціях”, а бути відкинута навіть далі», – пише Подоляк.

Він зауважив, що кремлівський диктатор володимир путін має остаточно втратити внутрішньоелітну легітимність у якості притомного й дієздатного лідера.

«Лише це може дати шанс росії на повоєнну модернізацію та відкрити дорогу такому бажаному для багатьох “дипломатичному” формату. Доти жодних “слабких рук”. Лише зброя, зброя, зброя», – наголосив радник.

Подоляк
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