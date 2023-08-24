Правозахисники розкритикували закон щодо визначення статусів ветеранів війни

Про це йдеться в заяві центру.

Справа в тому, що в законопроєкті пропонують запровадити статус "Захисники і Захисниці". Активісти вважають, що від цієї ідеї слід відмовитися, тому що ветерани, які не отримали такий статус можуть бути позбавлені своїх прав. До того ж така ідея передбачає наділення статусом не за фактом здобутого досвіду, а за часовими рамками, в яких такий досвід був здобутий.

"Зокрема, розділення за часом здобуття досвіду військовослужбовцями може призвести до несправедливого порівняння внеску військових, які стали на захист в інші історичні періоди: під час АТО, ООС, та повномасштабного вторгнення Росії, та вже здобули статуси УБД, учасників війни, осіб з інвалідністю внаслідок війни, ветеранів війни", — пояснюють правозахисники.

Організація закликає нардепів відмовитись від категоризації досвіду ветеранів. Законопроєкт №9637 пропонує розділити ветеранів залежно від:

тривалості участі в бойових діях;

отриманої інвалідності;

нагород.

З цього приводу активісти зазначають, що одна й та ж тривалість служби може відбуватись за різних обставин та мати різні наслідки для учасника подій.

"Ми вважаємо такий критерій недостатньо опрацьованим, адже він вносить штучний розподіл серед військовослужбовців та ветеранів за необ’єктивними показниками…Такий поділ свідчить про неповагу держави до принципу підпорядкованості в Силах Оборони, адже військовослужбовці не завжди можуть обирати завдання чи час, протягом якого виконуватимуть його, а натомість підпорядковуються командуванню та втілюють поставлені ним завдання", — зауважують в "Принципі".

Активісти також вважають, що законопроєкт №9637 має зворотню дію в часі, наприклад, для учасників АТО, які отримали інвалідність ІІ групи. Їм будуть пропонувати належність до 2 категорії ветеранів, водночас окремий статус “особи з інвалідністю внаслідок війни” зберігається, що призведе до ускладнення вибору та оформлення статусів для ветеранів.

Автори законопроєкту аргументують важливість документа тим, що його прийняття пришвидшить процеси щодо автоматизації видачі посвідчень УБД. Активісти не погоджуються з цим твердженням.

"Введення Єдиного реєстру військовослужбовців може бути ефективним рішенням для подальшого розвитку процесів по (напів-) автоматичній видачі посвідчень УБД. Проте слід врахувати, що вищезазначений реєстр є більш довготривалим та масштабним проєктом, який передбачає комплекс заходів з проектування, розгортання та забезпечення захисту інформації, які наразі не опрацьовані достатньою мірою", — пояснили в центрі.

За 9,5 років російсько-української війни статус УБД в Україні отримали близько мільйона громадян.