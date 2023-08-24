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Місії МАГАТЕ провели ротації на українських АЕС

24.08.2023 / 15:23
На чотирьох атомних електростанціях України відбулися ротації місій МАГАТЕ, які було запроваджено з метою моніторингу стану безпеки в умовах військової агресії росії.

Про це 23 серпня повідомила Державна інспекція ядерного регулювання.

Зазначається, що минулого тижня на Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС було успішно проведено одинадцяті ротації експертів постійних моніторингових місій Міжнародного агентства з атомної енергії.

А цього тижня пройшла тринадцята ротація експертів МАГАТЕ на Чорнобильській АЕС.

Нагадаємо, у липні в Україні почала працювати ще одна місія Міжнародного агентства з ядерної енергії. Її головною метою є надання допомоги в забезпеченні постійного високого рівня радіаційної та ядерної безпеки радіоактивних речовин.

МАГАТЕ, ДІЯР
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