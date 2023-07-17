Аппарат для лазерной эпиляции: как купить диодный лазер?

При организации салона красоты с нуля или расширении уже существующего бизнеса владелец в определенный момент решает купить аппарат для лазерной эпиляции. Это логичный шаг, позволяющий добавить в свой актив услугу, которая востребована в течение всего года. Что при этом нужно учесть, как выбрать прибор и купить диодный лазер Primelaser для удаления волос?

Цена на аппарат лазерной эпиляции (Украина)

При инвестировании в дорогостоящее современное оборудование определяющим фактором является цена на диодный лазер. На рынке присутствуют профессиональные модели в диапазоне стоимости от 270-650 тыс. грн. и выше. Сколько стоит машинка, зависит от ее характеристик, качества комплектующих, конструкции, фирмы-производителя и многих других факторов. Для старта собственного бизнеса подойдет одноволновой прибор для лазерной эпиляции, который закрывает потребности основных клиентов косметологического салона, позволяя эффективно удалять жесткий темный волосяной покров на светлой коже. Чем выше мощность такого прибора, тем больше цена, но эффективнее проходит процесс борьбы с нежелательными волосами.

Оптимальным выбором в этом случае станет лазер диодный с VCSEL-матрицей, стоящий в рейтинге выше более ранних классических моделей с плоскостным излучением. У VCSEL-моделей есть комплекс преимуществ:

повышенная мощность: от 600 Вт до 1,5 кВт;

нетребовательность к охлаждению оборудования;

простота водоподготовки;

компактность (мощные модели помещаются на столике);

простая и удобная система управления и обслуживания;

демократичная цена одноволновой аппаратуры от 272 тыс. грн.

Для охвата всей возможной клиентской базы, в том числе для борьбы со светлыми волосами, подойдет трехволновой диодный лазер. В аппаратной косметологии такие приборы считаются инструментом профессионалов, поскольку три варианта длины волны дают возможность закрыть все потребности клиентов в удалении волос. Они подходят для крупных салонов или специалистов, которые с самого старта бизнеса видят эпиляцию своей основной услугой. Расходы на трехволновую модель стартуют от 466 тыс. грн.

Еще одним интересным профессиональным решением является ЭЛОС-технология, в которой лазерный метод сочетается с фотоэпиляцией, позволяя комбинировать воздействия в зависимости от фототипа кожи. Для профессиональных целей подходят аппараты типа Double Prime, на которых можно работать сканирующим и штампующим лучом. Стоимость такого SHR-прибора составляет от 270 тыс. грн.

Как лучше купить диодные лазеры

На украинском рынке аппараты для лазерной эпиляции выпускает компания Prime Laser Systems, у которой можно заказать устройства разной мощности. При производстве используется VCSEL-технология, позволяющая не только создавать надежное оборудование, но и предлагать аппараты лазерной эпиляции в разных ценовых категориях и диапазонах характеристик. Специалисты компании помогут подобрать модель под ваши задачи, обеспечат ее доставку в любой город страны, среди которых:

Киев;

Харьков;

Одесса;

Днепр;

Запорожье.

Заказав диодный аппарат для лазерной эпиляции, покупатель (или представитель салона красоты) получает возможность пройти бесплатное обучение и получить сертификат оператора. На курсах будущие специалисты осваивают основные приемы работы на диодной технике, учатся обслуживать профессиональный аппарат лазерной эпиляции, отрабатывают навыки техники безопасности. В дополнение к этому производитель предлагает приобрести технику в рассрочку, что оптимизирует затраты на оборудование салона красоты.