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Стиральные машины Samsung: почему их выбирают покупатели в Украине

27.07.2023 / 02:43
Стиральные машины Samsung: почему их выбирают покупатели в Украине
В каталогах популярных интернет-магазинов бытовой техники и электроники, продукция под брендом Samsung заслуженно занимает наивысшие позиции. Вне зависимости от того, что желаете купить – смартфон, планшет, микроволновую печь, беспроводные наушники или стиральную машину – невозможно пройти мимо продуктов Самсунг. Одна из причин, почему клиенты выбирают эту торговую марку, – ориентированность на широкую покупательскую аудиторию с разным уровнем дохода.

В каталогах популярных интернет-магазинов бытовой техники и электроники, продукция под брендом Samsung заслуженно занимает наивысшие позиции. Вне зависимости от того, что желаете купить – смартфон, планшет, микроволновую печь, беспроводные наушники или стиральную машину – невозможно пройти мимо продуктов Самсунг. Одна из причин, почему клиенты выбирают эту торговую марку, – ориентированность на широкую покупательскую аудиторию с разным уровнем дохода.

Стиральные машины Самсунг: что в них особенного

Стиралка давно стала незаменимым видом бытовой техники в городской квартире или частном доме. И если для вас актуален вопрос замены стиралки, вот несколько особенностей, которыми обладает стиральная машина Самсунг, если проводить параллели с продукцией других брендов:

  1. Высокая эффективность стирки

Самсунг предложит инновационную технологию EcoBubbles. Суть ее состоит в тщательном размешивании стирального порошка небольшими объемами воды. В результате образуется активная пена с пузырьками воздуха. Они глубже проникают в структуру ткани и вымывают большую часть глубоко въевшихся загрязнений. Также используется сила пара для дополнительной очистки и дезинфекции одежды в барабане.

  1. Энергоэффективность А+++ и инверторный двигатель

Инженеры южнокорейской компании внедряют интеллектуальные технологии даже в бытовую технику. В отличие от обычного коллекторного, инверторный двигатель самостоятельно регулирует мощность и скорость оборотов в зависимости от степени загруженности барабана, типа ткани и выбранных режимов стирки. Добавьте еще и активную пену, благодаря которой стиральная машина Самсунг за один цикл стирки расходует меньше воды и электроэнергии. В годовом выражении экономия выходит солидной.

  1. Смарт-функции

Самсунг объединяет все свои устройства в единую экосистему. Стиральные машины Самсунг также не являются исключением. Они оборудованы встроенным Вай-фай модулем, что дает возможность дистанционно управлять и контролировать процесс стирки. А если после самодиагностики система найдет неисправности, прямо на телефон поступит оповещение с кодом ошибки. Вы сможете планировать стирку, отжим и сушку вещей, чтобы по возвращению с работы не тратить свое драгоценное время на домашние хлопоты.

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Преимущества стиралок Samsung

Перечислять функционал и особенности стиральных машин Самсунг можно и дальше:

  • защита от повреждений и перепадов напряжения;
  • блокировка от детей;
  • десятки режимов стирки – предварительная, отложенная, Эко-стирка, замачивание в пене, ополаскивание и отжим, режимы в зависимости от типа ткани и пр.;
  • очистка барабана, лотка для порошка, устранение запахов;
  • функции самодиагностики и устранения мелких сбоев.

Внимание покупателей стиральные машины Самсунг привлекают и благодаря своему дизайну, эргономике, интуитивно понятному управлению, удобству в повседневной эксплуатации и уходе. Ну, а если покупаете стиральную машинку Самсунг в “Цитрусе” с заказом через интернет-магазин, получаете уникальную возможность оформления кредитов и беспроцентной рассрочки прямо на сайте или через мобильное приложение без похода в банк.

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