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Какими бывают скамейки для сада: популярные материалы

05.08.2023 / 16:59
Какими бывают скамейки для сада: популярные материалы
Садовая скамейка - простое и функциональное украшение придомовой территории, которое может выглядеть стильно и современно, и одновременно станет комфортным местом для отдыха. Производители сегодня предлагают скамейки разных форм и размеров, поэтому выбрать подходящий вариант обычно не составляет труда. Сложность может возникнуть лишь на этапе выбора материала, ведь скамейка постоянно находится под воздействием погодных условий, а значит, должна быть прочной и практичной.

Садовая скамейка — простое и функциональное украшение придомовой территории, которое может выглядеть стильно и современно, и одновременно станет комфортным местом для отдыха. Производители сегодня предлагают скамейки разных форм и размеров, поэтому выбрать подходящий вариант обычно не составляет труда. Сложность может возникнуть лишь на этапе выбора материала, ведь скамейка постоянно находится под воздействием погодных условий, а значит, должна быть прочной и практичной.

Сегодня популярны деревянные скамейки, а также модели из металла или пластика. У каждого варианта есть свои особенности и преимущества — о них и поговорим далее.

Скамейки из дерева

Для производства деревянных скамеек обычно используется древесина, обладающая повышенной стойкостью к гниению:

  • дуб;
  • хвойные породы;
  • вишня;
  • орешник.

Каждый элемент изделия дополнительно обрабатывается специальными антисептическими составами и покрывается лаком в несколько слоев. При такой обработке деревянная скамейка прослужит долго, но покрытие периодически необходимо обновлять.

Производители предлагают полностью деревянные скамейки, а также модели, основание которых выполнено из металла, а деревянными остаются только спинка и сиденье. Популярность таких лавочек обусловлена невысокой стоимостью и прочностью конструкции. Выбирая такую модель, отдавайте предпочтение тем, у которых органическая часть выполнена из твердых пород дерева, не подверженных быстрому гниению.

Пластиковые скамейки

Это наиболее бюджетный вариант дачной скамьи. Производители изготавливают пластиковые скамейки разных форм, цветов и размеров. Некоторые модели можно считать настоящим дизайнерским шедевром, настолько красиво и необычно они выглядят.

Плюсами скамеек из пластика считают:

  • легкость очистки — достаточно обычной тряпки и мыльной воды;
  • небольшой вес — скамейку скромных размеров можно поднять одной рукой;
  • устойчивость к коррозии — дождь, снег и другие осадки таким лавочкам не страшны;
  • прочность — модели из толстого пластика способны выдерживать вес нескольких взрослых человек.

Единственный минус пластиковых лавочек — низкая ремонтопригодность. Хотя сломать такую скамейку непросто, если это все же случится, то ремонт будет либо невозможным, либо очень дорогостоящим.

Скамейки из металла

Чугунные и стальные скамейки отличаются повышенной прочностью и практичностью. Сломать их очень сложно, а починить довольно легко. При правильной грунтовке и покраске они хорошо защищены от воздействия окружающей среды, поэтому могут использоваться круглый год.

Металл позволяет воплотить любые дизайнерские фантазии, поэтому на рынке представлены модели всевозможных форм и размеров. Особый интерес представляют кованые скамейки с ажурными элементами. Они становятся настоящим украшением участка и выглядят довольно эффектно.

Единственный негативный момент — металлические скамейки сильно нагреваются в жару, поэтому сидеть на них бывает сложно. Однако эта проблема легко решается при помощи тканевых накидок или специальных подушек, которые укладываются на сиденье.

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