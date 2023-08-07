Различные виды алкоголя бывают уместны в разных ситуациях. У каждого потребителя есть личные предпочтения, но традиции и этикет часто определяют уместность того или иного напитка. В статье мы расскажем, как выбрать алкоголь для празднования знаменательных событий и разных видов отдыха.

Новый год

Это главный праздник года, на котором можно все. Безусловно, основной напиток дня — шампанское, но гости могут слегка пригубить его в полночь, а потом каждый может пить напиток по своему вкусу.

Если вы пригласили гостей, позаботьтесь о разнообразии. На новогодний стол можно поставить виски, ром, текилу, мартини, вина, наливку. Позаботьтесь о том, чтобы у гостей была возможность сделать себе простенький коктейль с колой или соком и обеспечьте достаточное количество горячих и холодных закусок.

День рождения

Если вы каждый год празднуете свои именины в одной и той же компании, то, вероятно, у вас есть четкое меню напитков. Но если вы отмечаете день рождения на работе в новом коллективе или пригласили малознакомых людей, постарайтесь накрыть стол так, чтобы все остались довольны.

Имеет смысл взять напитки 2-3 типов крепости. Это может быть шампанское, вино или мартини, водка или коньяк. Большое разнообразие не нужно, ведь всем известны печальные последствия смешивания разных сортов алкоголя. Всех видов должно быть в достаточном количестве, чтобы гостям, которые весь вечер пили шампанское Villa Krim, не пришлось ради поддержания компании переходить на коньяк.

В малознакомом коллективе не рекомендуется предлагать экзотические ликеры, кислые домашние наливки, элитный виски. Такие жесты могут неправильно расценить и привести к тому, что-то кто-то из гостей нарушит свою меру и создаст неприятную ситуацию для себя и других.

Защита диплома

Защиту диплома большинство студентов отмечают шампанским. Игристого вполне достаточно, чтобы создать нужное настроение. Главное не переусердствовать, чтоб торжество по случаю получения образования не запомнилось каким-либо казусами.

Романтический ужин

Если вы планируете выпить на свидании, лучше выбрать красное или белое вино. Сухое или десертное — это зависит от ваших предпочтений и от блюд, которые будут поданы на ужин. Для свидания уместно запастись мартини. Качественный алкоголь можно приобрести в маркете Маудау.

Поездка на природу

Летом в такие места берут пиво, сидр, вино. Эти разновидности напитков нравятся большинству потребителей, хорошо утоляют жажду и отлично сочетаются с любыми видами закуски от чипсов до шашлыков и рыбы на гриле.

Невысокое содержание алкоголя (3–9%) гарантирует спокойный отдых без эксцессов, которые случаются на плохо организованных встречах с избытком крепкого алкоголя.

Когда плохая погода

Если на улице ветрено, дождь, слякоть, мокрый снег, уместно предложить гостям согревающие напитки: глинтвейн, кофе по-ирландски и другие согревающие коктейли.