Літній відпочинок під Києвом в Equides Club

З настанням літньої пори усім нам хочеться якомога більше бувати на природі, насолоджуючись погодою. Але інколи поїхати на повноцінний довготривалий відпочинок немає можливості. У такому випадку вас врятує вікенд за містом.

Літній відпочинок у заміському комплексі має безліч переваг, серед яких:

Перебування на природі. Такі клуби розташовуються за містом, оточені лісами та озерами. Це дасть вам можливість насолодитися свіжим повітрям, красою природи та незабутніми пейзажами. Релакс та спокій. Окрім комфортного проживання у заміських готелях, заклади пропонують різноманітні послуги, які допоможуть вам розслабитися, відновити енергію та зняти стрес. Розваги та активності. Багато заміських клубів пропонують усілякі розваги та активності, як-от плавання у басейні, гра в гольф, піші прогулянки, відвідування СПА-центру. Родинна атмосфера. Відпочинок у заміському центрі — ідеальний спосіб влаштувати родинне дозвілля. Тут є спеціальні розважальні програми для дітей та дорослих, що дозволить вам якісно провести час разом із родиною.

Одним із таких заміських клубів, де ви зможете насолодитися природою та зняти стрес, є Equides Club.

Незабутні вихідні в Equides Club

Equides Club — заміський комплекс з концепцією оздоровлення та відпочинку, розташований неподалік від центру столиці. Тут ви зможете відновити сили та згодом повернутися до міського життя зарядженими та бадьорими. В Equides Club ви знайдете:

Заміський ресторан Chalet Equides. Вас чекає гастрономічна неокласика, кулінарні шедеври Італії та Середземномор’я в креативній інтерпретації талановитих шеф-кухарів.

Кінний клуб. Гостей чекають заняття кінним спортом з професійними тренерами, які є майстрами спорту. За бажанням ви також зможете скористатися послугою оренди коня.

СПА-центр. В СПА-центрі, окрім басейну та сауни, є широкий комплекс послуг, доглядових процедур за шкірою обличчя, а також різноманітні види масажу.

Тренажерна зала. Відпочинок — не привід забувати про спорт. А тренуватися в залі Equides Club особливо приємно, адже він обладнаний кардіозоною, зоною вантажно-блочних тренажерів, вільних ваг та crossfit-зоною.

Гольф-центр. Початківцям опанувати базові навички допоможуть місцеві тренери, а досвідченим гравцям доступні 4 тренувальні зони.

Дитячий клуб Equikids. Ваших дітей чекають розваги, критий і відкритий ігрові майданчики та захопливі майстер-класи під наглядом висококваліфікованих вихователів.

Equides Club — місце, де є все необхідне для незабутнього відпочинку. Більше не потрібно шукати сауну в Києві чи басейн Київ та витрачати купу часу на дорогу. Достатньо лише 15 хвилин — і ви опинитеся в Equides Club.

Контакти:

Новообухівська траса, с. Лісники

вул. Вишнева, 36 (15 хвилин від центру столиці)

[email protected]

+38 (050) 338 58 58