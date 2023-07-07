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Літній відпочинок під Києвом в Equides Club

06.07.2023 / 11:54
Літній відпочинок під Києвом в Equides Club
З настанням літньої пори усім нам хочеться якомога більше бувати на природі, насолоджуючись погодою. Але інколи поїхати на повноцінний довготривалий відпочинок немає можливості. У такому випадку вас врятує вікенд за містом.

З настанням літньої пори усім нам хочеться якомога більше бувати на природі, насолоджуючись погодою. Але інколи поїхати на повноцінний довготривалий відпочинок немає можливості. У такому випадку вас врятує вікенд за містом.

Літній відпочинок у заміському комплексі має безліч переваг, серед яких:

  1. Перебування на природі. Такі клуби розташовуються за містом, оточені лісами та озерами. Це дасть вам можливість насолодитися свіжим повітрям, красою природи та незабутніми пейзажами.
  2. Релакс та спокій. Окрім комфортного проживання у заміських готелях, заклади пропонують різноманітні послуги, які допоможуть вам розслабитися, відновити енергію та зняти стрес.
  3. Розваги та активності. Багато заміських клубів пропонують усілякі розваги та активності, як-от плавання у басейні, гра в гольф, піші прогулянки, відвідування СПА-центру.
  4. Родинна атмосфера. Відпочинок у заміському центрі — ідеальний спосіб влаштувати родинне дозвілля. Тут є спеціальні розважальні програми для дітей та дорослих, що дозволить вам якісно провести час разом із родиною.

Одним із таких заміських клубів, де ви зможете насолодитися природою та зняти стрес, є Equides Club.

Незабутні вихідні в Equides Club

Equides Club — заміський комплекс з концепцією оздоровлення та відпочинку, розташований неподалік від центру столиці. Тут ви зможете відновити сили та згодом повернутися до міського життя зарядженими та бадьорими. В Equides Club ви знайдете:

  • Заміський ресторан Chalet Equides. Вас чекає гастрономічна неокласика, кулінарні шедеври Італії та Середземномор’я в креативній інтерпретації талановитих шеф-кухарів.
  • Кінний клуб. Гостей чекають заняття кінним спортом з професійними тренерами, які є майстрами спорту. За бажанням ви також зможете скористатися послугою оренди коня.
  • СПА-центр. В СПА-центрі, окрім басейну та сауни, є широкий комплекс послуг, доглядових процедур за шкірою обличчя, а також різноманітні види масажу.
  • Тренажерна зала. Відпочинок — не привід забувати про спорт. А тренуватися в залі Equides Club особливо приємно, адже він обладнаний кардіозоною, зоною вантажно-блочних тренажерів, вільних ваг та crossfit-зоною.
  • Гольф-центр. Початківцям опанувати базові навички допоможуть місцеві тренери, а досвідченим гравцям доступні 4 тренувальні зони.
  • Дитячий клуб Equikids. Ваших дітей чекають розваги, критий і відкритий ігрові майданчики та захопливі майстер-класи під наглядом висококваліфікованих вихователів.

Equides Club — місце, де є все необхідне для незабутнього відпочинку. Більше не потрібно шукати сауну в Києві чи басейн Київ та витрачати купу часу на дорогу. Достатньо лише 15 хвилин — і ви опинитеся в Equides Club.

Контакти:

Новообухівська траса, с. Лісники

вул. Вишнева, 36 (15 хвилин від центру столиці)

[email protected]

+38 (050) 338 58 58

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