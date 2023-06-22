10 способов применения химического источника света при выживании

В современных реалиях людям нужно быть готовым к любым ситуациям. Поэтому лучше заранее запастись нужными аксессуарами, которые помогут выжить. Один из таких предметов – это химический источник света (ХИС) https://paramedic.ua/radiation-help/da-budet-svet/. Рассмотрим, что это такое и 10 способов применения ХИС при выживании.

Основные виды применения ХИСов в полевых условиях

Химические источники света – это портативные устройства, которые используются для освещения в различных ситуациях, в том числе при выживании в экстремальных условиях. Они основаны на химических реакциях, которые происходят внутри устройства и выделяют световую энергию. ХИС представляет собой пластиковую колбу, наполненную реагентом. Чтобы воспользоваться таким источником, необходимо согнуть колбу и потрясти ее.

Рассмотрим 10 способов использования ХИСов в полевых условиях:

1. Обозначение своего нахождения

Если вы оказались в критической ситуации – под завалами, на воде, в лесу – химический источник света подскажет ваше местоположение спасателям. Особенно актуален такой способ в ночное время суток. С помощью палочек также можно выложить знак о помощи или помотать ими над головой.

2. Поддержание строя при перемещении

Это популярный туристический способ. При перемещении больших групп в лесу или горах очень важно не потеряться и не отстать от остальных. Чтобы было легче ориентироваться, каждый человек крепит палочку с источником света к рюкзаку или одежде.

3. Обнаружение ловушек

Если вы поставили ловушки в лесу или полевых условиях, очень важно, чтобы в них не попали члены вашей команды в ночное время суток. Для этого ловушки необходимо огородить палочками с химическим источником света.

4. Ночная рыбалка

Опытные рыбаки знают, что источник света привлекает рыб. Поэтому для ловли в ночное время суток они используют поплавки или приманки с химическим источником света.

5. Отслеживание местоположения детей

Дети очень любят играть, поэтому они могут отбежать далеко от родителей и потеряться. Чтобы легко отыскать ребенка, повесьте на его одежду химическую палочку. Гнущиеся колбочки можно согнуть в виде браслетов. Так ваши дети всегда будут на виду.

6. Пометка опасных мест на воде и берегу

Если вы плывете на байдарке, идете по краю ледника или просто расположили лагерь на новой, незнакомой локации, очень важно отметить опасные места с:

камнями;

обрывами;

ямами.

Для этого поместите химическую палочку с бутылку или банку и закрепите на берегу или в воде.

7. Пометка путей внутри помещений

Если вы находитесь в помещении без источников света, с помощью химических палочек можно пометить путь к туалету или выходу. Также можно обозначить ямы, провалы или свое местоположение. По химическим палочкам пожарные могут найти вас в сильно задымленном помещении, а спасатели – в пещере или бункере.

8. Маркировка дистанции

С помощью химического источника света можно провести маркировку дистанции. Такой метод часто применяется в спортивном ориентировании или на сложных участках горного маршрута.

9. Инфракрасный ХИС для индикации целей

Чаще всего такой источник света применяется военными, так как он виден только в прибор ночного видения. Однако также инфракрасный свет может использоваться и в мирных целях, например, в играх на природе.

10. Использование для контроля периметра

Один из способов использования ХИС – это контроль периметра. На периметре располагаются шнуры или растяжки, к которым прикрепляются инфракрасные источники света. Если кто-то зацепит ловушку, его можно будет увидеть в прибор ночного видения и поднять тревогу.

Это лишь несколько способов использования химических источников света. Отправляясь в путешествие, не забудьте захватить с собой несколько палочек. Правильное использование ХИСов поможет вам выжить или разнообразить будни.