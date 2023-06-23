Кабмін схвалив умови реструктуризації єврооблігацій Нафтогазу з новими термінами погашення

Ці умови були затверджені після успішних переговорів між компанією та її інвесторами. Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов висловив свою вдячність уряду в якості акціонера компанії за схвалення умов реструктуризації, які були погоджені з власниками єврооблігацій Нафтогазу. Ця згода підтримує компанію в її зусиллях щодо виконання зобов'язань перед інвесторами. За словами Чернишова, це рішення робить компанію крок ближчою до досягнення цілей.

Очікується, що реструктуризація буде завершена до кінця літа 2023 року. Детальні пропозиції щодо реструктуризації також були схвалені правлінням та наглядовою радою НАК "Нафтогаз України".