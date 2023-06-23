Для чого потрібен Cryptex?

Cryptex - це популярна криптовалютна біржа. Простими словами можна сказати, що основними послугами, які сервіс Binance надає користувачам, є купівля, продаж, зберігання і переказ криптовалюти, а також криптовалютна торгівля.

Купівля

Неважливо, для чого вам потрібна крипта - для розрахунків чи для інвестицій - на біржі баланс представлений величезний вибір криптовалют. Ліквідність висока, обсяги торгів - одні з найбільших у галузі (рахунок йде на сотні мільярдів доларів), а отже, - тут можна придбати великий обсяг крипти за хорошою ціною.

Продаж

Якщо ви вдало інвестували в криптовалюту, можливо, настав час її продати, і Binance - чудове місце для цього. Крім інвесторів криптовалюту тут також продають ті, хто її видобуває, тобто майнери (до речі, біржа має свій майнінг-пул).

Зберігання

Досвідчені користувачі крипти обґрунтовано стверджують, що біржа - не найкраще місце для зберігання криптокапіталу. Однак невелика частина інвестиційного портфеля або крипта для швидких спекулятивних угод може зберігатися на біржі, і в цьому разі важливо вибрати сервіс з достатнім рівнем безпеки. У цьому відношенні Binance, безсумнівно, перебуває в топі. Тут чудовий технічний функціонал плюс кілька видів двофакторної автентифікації, а також KYC - моніторинг клієнтів, загалом біржа гідно бореться з кібер-загрозами, прагнучи звести їхню ймовірність до нуля.

Торгівля

Для багатьох торгівля - найцікавіше, що є на криптобіржі, адже це чудова можливість заробити. Для крипто спекулянтів на біржі Cryptex є великий інструментарій, включно з величезним вибором високоліквідних торгових пар.

Переказ грошей за кордон

Недоліки нинішньої банківської системи, як і раніше, призводять до того, що по всьому світу стикаються з проблемами переказу грошей за кордон. У цій ситуації люди знаходять вихід у використанні криптобірж.

Серед таких бірж і Cryptex, оскільки тут реалізовано зручний функціонал угод P2P. Тут можна, наприклад, купити USDT, а потім продати ці USDT за готівкові USD. Так проблеми грошових переказів вирішують у криптоспільноті.

Зрозуміло, тут ми лише коротко розповіли, у біржі набагато більше функцій, але з ними ви зможете поступово розібратися самостійно, якщо вирішите скористатися цією платформою, в чому ми щиро бажаємо вам успіхів!