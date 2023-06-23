Для чого потрібен Cryptex?

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18:30
Washington Post: У верхах російської політики та бізнесу припускають, що може початися пошук наступника путіна
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Ченцов: У Європі йде дискусія щодо сценаріїв дій ЄС у випадку розпаду російської федерації
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14:21
Орбан: Віра у здатність України виграти війну є повним нерозумінням ситуації
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12:16
путін вважає, що збиті "вагнерівцями" льотчики зупинили "громадянську війну"
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Financial Times: Німеччина відкидає план ЄС накласти арешт на заморожені активи російського центробанку
- 18:30
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16:25
Дана Ярова: ДАСУ трактує прибуток постачальників Міністерства оборони як збиток для держави
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Кабмін схвалив умови реструктуризації єврооблігацій Нафтогазу з новими термінами погашення
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15:23
Висоцький: Україна має низку альтернатив зерновому коридору
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Агентство Fitch прогнозує зростання ВВП України
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Омельченко: Встановлення цінових обмежень на оптовому ринку електроенергії є зобов’язанням України
- 16:25
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10 способов применения химического источника света при выживании20.06.2023 / 20:19В современных реалиях людям нужно быть готовым к любым ситуациям. Поэтому лучше заранее запастись нужными аксессуарами, которые помогут выжить. Один из таких предметов – это химический источник света (ХИС) https://paramedic.ua/radiation-help/da-budet-svet/. Рассмотрим, что это такое и 10 способов применения ХИС при выживании.
Как выбрать тип насоса для колодца?08.06.2023 / 01:57В селах и на дачах не везде есть центральное водоснабжение, так что живительную влагу приходится брать из колодцев. Времена ручного ворота с ведром канули в прошлое. Сегодня вопрос решается с помощью насоса, который можно купить в интернет-магазине 220 Volt по адресу https://220volt.com.ua/nasos/nasosi-dlya-vodosnabzheniya/nasosi-dlya-kolodtsev.htm. Но сначала надо выбрать подходящий.Последние новости рубрики
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Що таке VPS/VDS сервер і як він може допомогти вашому бізнесу03.06.2023 / 00:48VPS (Virtual Private Server) та VDS (Virtual Dedicated Server) – це віртуальні сервери. VPS розділений між кількома клієнтами та дозволяє заощадити кошти, водночас ресурси можна докуповувати, якщо проєкт зростатиме. VDS корисний для компаній, які не хочуть залежати від «сусідів» – інших клієнтів. Як і VDS-, так і VPS-сервер повністю симулюють роботу окремого фізичного сервера. Водночас віртуальний сервер завжди має гарантований мінімум потужностей, що не змінюється від навантаження на інші сайти на фізичному сервері.Последние новости рубрики
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В росії вийшов новий "підручник історії" для промивання мізків школярам29.05.2023 / 17:28
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