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Боррель: Припинення військової підтримки України не призведе до сталого миру

13.06.2023 / 15:23
Припинення військової підтримки України не призведе до сталого миру.

Про це в інтерв'ю іспанському виданню OndaCero заявив високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель.

Таким чином головний дипломат ЄС відповів на заклики припинити військову допомогу Україні.

"А що буде далі? Якщо припинити військову допомогу Україні, Росія з цієї причини не збереться вийти з української території. Ми всі хочемо миру, але ми повинні знати, якого миру ми хочемо", - сказав Боррель.

Він зазначив, що метою "не може бути інше, окрім виведення російських військ з окупованих територій України".

Головний дипломат ЄС також наголосив, що припинення вогню є малоймовірним варіантом, і нагадав, що російські втрати техніки значно перевищили втрати України, але це не змусило Кремль зупинитися.

"Путін недооцінив здатність європейців об’єднатися. Недооцінив союз між США та Європою. В результаті за кілька місяців війни він втратив 2000 танків і відступає", - заявив Боррель.

Боррель
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