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Конституційний суд Молдови перевірить діяльність популістської партії "Шор"
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Нідерланди: Коаліція винищувачів створить навчальний центр F-16 для українських пілотів
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Столтенберг: Міністри оборони НАТО розглянуть питання ядерної безпеки
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VIGINUM: росія використовує неправдиві та підступні тактики для дискредитації політики Заходу
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путін вивів росію з договору з Україною про співпрацю у використанні Азовського моря
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ЄЦБ: Продовження роботи банків з єврозони у росії пов’язане з великими репутаційними ризиками
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ООН очікує зростання цін на продукти харчування через підрив Каховської ГЕС
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Президентка ЄК в інтересах України гальмує виділення допомоги польським фермерам
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Рада прийняла закон про запровадження обов'язкової реструктуризації споживчих кредитів для певних категорій осіб
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Кубраков: Перші українці вже отримують грошову компенсацію за пошкоджене житло
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10 способов применения химического источника света при выживании15.06.2023 / 14:19В современных реалиях людям нужно быть готовым к любым ситуациям. Поэтому лучше заранее запастись нужными аксессуарами, которые помогут выжить. Один из таких предметов – это химический источник света (ХИС) https://paramedic.ua/radiation-help/da-budet-svet/. Рассмотрим, что это такое и 10 способов применения ХИС при выживании.
Как выбрать тип насоса для колодца?08.06.2023 / 01:57В селах и на дачах не везде есть центральное водоснабжение, так что живительную влагу приходится брать из колодцев. Времена ручного ворота с ведром канули в прошлое. Сегодня вопрос решается с помощью насоса, который можно купить в интернет-магазине 220 Volt по адресу https://220volt.com.ua/nasos/nasosi-dlya-vodosnabzheniya/nasosi-dlya-kolodtsev.htm. Но сначала надо выбрать подходящий.Последние новости рубрики
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Що таке VPS/VDS сервер і як він може допомогти вашому бізнесу03.06.2023 / 00:48VPS (Virtual Private Server) та VDS (Virtual Dedicated Server) – це віртуальні сервери. VPS розділений між кількома клієнтами та дозволяє заощадити кошти, водночас ресурси можна докуповувати, якщо проєкт зростатиме. VDS корисний для компаній, які не хочуть залежати від «сусідів» – інших клієнтів. Як і VDS-, так і VPS-сервер повністю симулюють роботу окремого фізичного сервера. Водночас віртуальний сервер завжди має гарантований мінімум потужностей, що не змінюється від навантаження на інші сайти на фізичному сервері.Последние новости рубрики
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Google запускає в Україні безкоштовний онлайн-курс з кібербезпеки
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