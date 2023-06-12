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путін вивів росію з договору з Україною про співпрацю у використанні Азовського моря

14.06.2023 / 10:12
президент рф володимир путін підписав закон про денонсацію договору між росією та Україною про співпрацю у використанні Азовського моря та Керченської протоки.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на офіційний інтернет-портал правової інформації рф.

Цей договір був підписаний у Керчі 24 грудня 2003 року і визначав порядок спільної діяльності двох країн у галузі судноплавства, включаючи його регулювання та навігаційно-географічне забезпечення, рибальства, захисту морського середовища, екологічної безпеки, а також пошуку та рятування в Азовському морі та Керченській протоці.

Нагадаємо, 24 лютого 2023 року Верховна Рада ухвалила Закон "Про денонсацію Договору між Україною та російською федерацією про співпрацю у використанні Азовського моря та Керченської протоки". Він набув чинності 25 березня.

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