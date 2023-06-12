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Країни НАТО обговорять з найбільшими західними оборонними компаніями нарощування виробництва боєприпасів

13.06.2023 / 14:21
У четвер міністри оборони країн НАТО зустрінуться з керівниками 25 найбільших західних оборонних компаній, продовжуючи зусилля з нарощування виробництва боєприпасів.

Про це стало відомо виданню Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

За словами дипломатів та джерела в оборонній галузі, цей крок відображає зацікавленість НАТО в участі в обговоренні питань оборонної промисловості. Західні держави шукають, у який спосіб продовжити військову підтримку України і поповнити свої власні запаси.

Західні союзники Києва вивчають, як продовжувати надсилати Україні необхідне військове обладнання, уряди просять оборонні компанії нарощувати виробництво, в той час як компанії просять про чіткі довгострокові сигнали щодо попиту, аби виправдати інвестиції в нові виробничі потужності, ланцюжки постачання і персонал.

НАТО розглядає можливість створення нового Плану дій у сфері оборонного виробництва для визначення цілей інвестицій і сукупних сигналів попиту на продукцію галузі з боку країн-членів Альянсу.

Серед представників оборонної промисловості є надія, що ця зустріч стане кроком вперед у роботі над майбутнім планом дій. Однак, як повідомили виданню джерела, офіційного порядку денного зустрічі поки що не оприлюднено, і конкретних результатів не очікують.

Серед запрошених – переважно високопосадовці та керівники оборонних компаній, що виробляють різні види боєприпасів, такі як ракети і реактивні снаряди.

Зустріч з представниками промисловості "буде особливо зосереджена на боєприпасах, що вирішують долю бою", повідомив напередодні зустрічі один з посадовців НАТО.

З боку європейської оборонної промисловості запрошені бельгійська FN Herstal, французько-італійська MBDA, фінська Patria, німецька Rheinmetall, норвезька Nammo, KNDS – об'єднання німецької KMW і французької Nexter, італійська Leonardo, а також турецька Roketsan.

Очікується також участь представників деяких галузей промисловості зі східного флангу НАТО, таких як болгарський "Арсенал" і празька "Чехословацька група".

З боку США мають бути присутні компанії Raytheon Technologies і Lockheed Martin, які виробляють ракетні комплекси Javelin, HIMARS і Patriot, що постачаються українським збройним силам.

До списку запрошених компаній також увійдуть виробники безпілотників, такі як турецька Baykar, і португальська Tekever, а також британська BAE Systems, румунська Romarm, хорватський виробник бойових танків Đuro Đaković Grupa, естонська Milrem Robotics і бельгійська Thales.

Нагадаємо, зустріч міністрів оборони НАТО відбудеться 15-16 червня в Брюсселі. В рамках зустрічі заплановане засідання формату "Рамштайн", на якому обговорять деталі "коаліції винищувачів".

НАТО
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