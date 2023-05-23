Свириденко назвала кількість українців, які перебувають у зоні ризику через вибухонебезпечні предмети

Про це повідомила перший віцепрем’єр-міністр України - міністр економіки України Юлія Свириденко, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

«Технічного обстеження потребують 175 тис. км кв. територій України, зокрема, в зоні ризику перебувають 6,1 млн людей. Ми звернулися до наших міжнародних партнерів із проханням долучитися до процесу гуманітарного розмінування. Україна має лише 12 машин для розмінування – цього критично замало. Тому Уряд шукає можливість створення «Коаліції з розмінування» з країнами, які допоможуть нам вийти на глобальний ринок розмінувальної техніки», - сказала чиновниця.

Вона зазначила, що Міноборони має лише 2 тис. саперів, нам потрібно навчити більше спеціалістів та залучити саперів з інших країн.

В Україні вже створено Центр гуманітарного розмінування, який координуватиме усіх учасників процесу, залучатиме фінансування і визначатиме пріоритети розмінування. Також в Україні розроблено План з гуманітарного розмінування сільгоспземель, пріоритетними серед яких є Дніпропетровська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська та Черкаська області.

«В контексті відбудови України гуманітарне розмінування займає пріоритетне місце. Насамперед йдеться про об’єкти критичної інфраструктури, соціальну інфраструктуру та житлові будинки, сільськогосподарські угіддя. У червні в Лондоні відбудеться важлива для України конференція з питань відновлення. Одним із елементів програми буде сесія, присвячена прискоренню гуманітарного розмінування», - додала Свириденко.