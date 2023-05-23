Войти | Зарегистрироваться
01:16

четверг,
25 мая
Онлайн
МОЗ: В понад 50% випадків медична допомога не відповідає стандартам і протоколам
Країна
МОЗ: В понад 50% випадків медична допомога не відповідає стандартам і протоколам
Кабмін розширив повноваження військкоматів
Країна
Кабмін розширив повноваження військкоматів
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Надзвичайні події

Свириденко назвала кількість українців, які перебувають у зоні ризику через вибухонебезпечні предмети

24.05.2023 / 10:13
Через забруднення території України вибухонебезпечними предметами в зоні ризику перебуває 6,1 млн людей.

Про це повідомила перший віцепрем’єр-міністр України - міністр економіки України Юлія Свириденко, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

«Технічного обстеження потребують 175 тис. км кв. територій України, зокрема, в зоні ризику перебувають 6,1 млн людей. Ми звернулися до наших міжнародних партнерів із проханням долучитися до процесу гуманітарного розмінування. Україна має лише 12 машин для розмінування – цього критично замало. Тому Уряд шукає можливість створення «Коаліції з розмінування» з країнами, які допоможуть нам вийти на глобальний ринок розмінувальної техніки», - сказала чиновниця.

Вона зазначила, що Міноборони має лише 2 тис. саперів, нам потрібно навчити більше спеціалістів та залучити саперів з інших країн.

В Україні вже створено Центр гуманітарного розмінування, який координуватиме усіх учасників процесу, залучатиме фінансування і визначатиме пріоритети розмінування. Також в Україні розроблено План з гуманітарного розмінування сільгоспземель, пріоритетними серед яких є Дніпропетровська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська та Черкаська області.

«В контексті відбудови України гуманітарне розмінування займає пріоритетне місце. Насамперед йдеться про об’єкти критичної інфраструктури, соціальну інфраструктуру та житлові будинки, сільськогосподарські угіддя. У червні в Лондоні відбудеться важлива для України конференція з питань відновлення. Одним із елементів програми буде сесія, присвячена прискоренню гуманітарного розмінування», - додала Свириденко.

Свириденко
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
24 мая
23 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.